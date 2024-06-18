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Лига конференций
18 июня 2024, 17:15 | Обновлено 18 июня 2024, 17:27
1093
0

Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Днепр-1 и Полесье – в ожидании соперников

Завтра, 19 июня, пройдет жеребьевка Q2 с участием украинских команд

18 июня 2024, 17:15 | Обновлено 18 июня 2024, 17:27
1093
0
Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Днепр-1 и Полесье – в ожидании соперников
УЕФА

18 июня в 17:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.

В этом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги конференций 11 и 18 июля 2024 года.

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Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды вылетят из еврокубков.

Украинские команды Днепр-1 и Полесье Житомир вступят в борьбу с Q2 Лиги конференций (жеребьевка – завтра, 19 июня). Их соперниками могут стать, в том числе, и победители пар Q1.

Лига конференций 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 11 и 18 июля 2024 года

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жеребьевка Лига конференций жеребьевка Лиги конференций выбор редакции Днепр-1 Полесье Житомир
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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