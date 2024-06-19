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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 22:40 | Обновлено 19 июня 2024, 22:52
631
0

ВИДЕО. Повтор гола Станчу Украине. Роскошный мяч Шакири в матче Евро

Джердан оформил гол-красавец

19 июня 2024, 22:40 | Обновлено 19 июня 2024, 22:52
631
0
ВИДЕО. Повтор гола Станчу Украине. Роскошный мяч Шакири в матче Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группы A между Шотландией и Швейцарией швейцарцы сравняли счет (1:1) благодаря классному дальнему удару Джердана Шакири.

Гол чем-то напомнил мяч Николае Станчу в ворота Украины в матче первого тура.

Шотландия – Швейцария 1:1. Гол Шакири

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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