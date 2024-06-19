Чемпионат Европы19 июня 2024, 22:40 | Обновлено 19 июня 2024, 22:52
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ВИДЕО. Повтор гола Станчу Украине. Роскошный мяч Шакири в матче Евро
Джердан оформил гол-красавец
19 июня 2024, 22:40 | Обновлено 19 июня 2024, 22:52
631
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В матче 2-го тура группы A между Шотландией и Швейцарией швейцарцы сравняли счет (1:1) благодаря классному дальнему удару Джердана Шакири.
Гол чем-то напомнил мяч Николае Станчу в ворота Украины в матче первого тура.
Шотландия – Швейцария 1:1. Гол Шакири
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