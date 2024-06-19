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  4. ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:43 |
3615
17

ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»

Бывший комментатор раскритиковал игру подопечных Сергея Реброва в матче с Румынией

19 июня 2024, 20:43 |
3615
17
ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»
Instagram. Виктор Вацко

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи украинский журналист и бывший комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал сине-желтых:

«Это был позор! Понимаете, сейчас можно многое рассказывать: тактика, контроль мяча, перемещение, двоечки-троечки, еще какую-то модную научную х**ню современного футбола, но факт же в другом – самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь. Давайте будем говорить прямо в своем первом матче на Евро-2024.

300 миллионов, 150 миллионов, 100 миллионов, 70 миллионов, 50 миллионов. Давайте президенты, менеджеры, агенты, давайте фантазируйте в оценке своих игроков, а их обыграли дед из чемпионата Саудовской Аравии, пацан из Серии Б и запасной аутсайдера Ла Лиги. Рассказывайте, сильнейшее поколение, лучшая сборная истории, игроки топ чемпионатов дойдут до полуфинала – вперед, давайте рассказывать», – заявил Вацко.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024 Виктор Вацко
Даниил Агарков Источник: Вацко Live
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Комментарии 17
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Русланчик Шевченко
Тому що вони *****************
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+5
avk2307
І Ніколліні
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+4
AK.228
Красавчик👏👏
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+4
u6464u
В нашій ситуації вина за поразку повністю лежить на Реброві .
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+1
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Legenda
Легендарное поколение...
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+1
Legenda
300 миллионов Суркиса за Шапаренко-это уже легендарный кринж...
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+1
MCD-MEL
Так такі як ти журналюги це і розганяють!!! Топовий сезон був у Луніна, котрий є співучасником двох ляпів. Довбик і Циганков топ, не спорю. Забарний і Миколенко стабільно, деякі ігри навіть дуже топ! Судаков ніби на рівні. Але це ж не кроти йому цінник кладуть а такі як ти, які видумуєте новини бо вас немає про що писати!!! Всаднік без голови, ніби щось пробує пробує і шансів йому в Челсі давали достатньо, але в збірній в нього крім голу який нас вивів на евро нічого немає!!!!!! Так може хтось інший винний, що всі ці гравці в одній команді такі бєздарі?????? Гравців я не виправдовую, але якого біса Судаков більше на лівому фланзі проводив часу ніж Мудрик? Як ми можемо щось створити якщо у нас Судаков і Шапаренко всю гру бігають біля крайніх хавів???? А Стьопа сам в центрі на роздачі. Не краще вже замість Стьопи одразу молодого Бражка або Малину, в якого завжди очі горять коли він на полі!!! Подивіться як грають грузини, албанці. Навіть у них коли атака то по 3-4 гравці вже у штраній. А у нас навіть при позиційній атаці, один чоловік у чужій штрафній. Потрібно змінювати менталітет і переходити грати у сучасний футбол. А з цими фізруками ми далеко не заїдемо!!! Реброва вважаю не поганим тренером. Але  клубний футбол відрізняється від збірної! 
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+1
avk2307
Дуже влучно.
Палкін і Срна повинні відповісти...
Чекаємо....
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+1
Alex T
На передок надо команду перед матчем свозить, а потом еще подумать возвращать ли, мажоры х-вы
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0
Нехай щастить
Цей напевно вже третій день в запої,тому про обіср@тись має фахові знання.Ніяк його не відпустить.
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0
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OtsoCity
Маркевич мав рацію, що Ребров нічого не розуміє в футболі
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-1
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Stanislav Matusevych
І у цього винні лише гравці, жодного слова про тренерів. Ж - журналістика.
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-1
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Виктор Войцеховский
Ахаа. Самое талантливое поколение? Ну да. Талантливее Шевы. Да даже Лужного, который в 30+ отыграл 4 сезоне в основе сильнейшего Арсенала.
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