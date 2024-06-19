ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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После завершения встречи украинский журналист и бывший комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал сине-желтых:

«Это был позор! Понимаете, сейчас можно многое рассказывать: тактика, контроль мяча, перемещение, двоечки-троечки, еще какую-то модную научную х**ню современного футбола, но факт же в другом – самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь. Давайте будем говорить прямо в своем первом матче на Евро-2024.

300 миллионов, 150 миллионов, 100 миллионов, 70 миллионов, 50 миллионов. Давайте президенты, менеджеры, агенты, давайте фантазируйте в оценке своих игроков, а их обыграли дед из чемпионата Саудовской Аравии, пацан из Серии Б и запасной аутсайдера Ла Лиги. Рассказывайте, сильнейшее поколение, лучшая сборная истории, игроки топ чемпионатов дойдут до полуфинала – вперед, давайте рассказывать», – заявил Вацко.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)