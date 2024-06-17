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  4. ЛЕОНЕНКО: «Игрокам сборной Украины абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:51 |
9137
18

ЛЕОНЕНКО: «Игрокам сборной Украины абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли»

Экс-игрок сборной Украины высказался о матче с Румынией

17 июня 2024, 20:51 |
9137
18
ЛЕОНЕНКО: «Игрокам сборной Украины абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли»
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Посмотрим, пойдет ли это на пользу ребятам Реброва. А так, то нечего и говорить о матче или анализировать его, потому что игры не было!

В принципе-то ничего страшного не произошло, если не шутить и особо не критиковать команду Реброва. Впереди еще две игры, но! Я почему-то уверен, что всем им, игрокам нашим, абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли. Все там перед матчем говорила, мол, будут играть за страну и за ВСУ. Плохонько получилось. Их если даже на фронт отправить, Мудрика, Зинченко и компанию, то не поможет», » сказал Леоненко.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Виктор Леоненко
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 18
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newo
Висловив думку усієї України 
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+20
maxim7777nikonov
Можно любить или не любить Леоненко, но как оказалось на поверку....его критика была абсолютно справедливой
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+15
Istm
Не було й гадки, що таке напишу, але - Вітя, респект!
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+9
Колян дисклеймер
Зняти бронь з футболістів
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+5
maxim7777nikonov
Надеть на плечи флаг Украины-это не значит быть ее патриотом.  Это и доказали ВСЕ игроки Украины. И про Лунина.....всю игру с самого начала как мне кажется он размышлял про бабло.....и куда ему податься........Лучше пойти НАХ  Он сказал , что во втором голе он не видел мяча ???))))))) Ахах....с 30 метров был удар......Пусть очки купит. А если серьезно нагло врет...все он видел...Мяч прошел под его телесами
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+5
Перець
Грали на отєбісь
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+3
newo
Тут як в прислів'ї, ситий голодному не товариш. Так і футболісти ніколи не зрозуміють вболівальників, військових. Для них це етап перед відпусткою на якихось екзотичних островах
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+3
Snooker
Та не волнуйтесь ,выводы будут сделаны ,это спорт ,все может быть ,в следующем матче Украина 4-0 выиграет у словак и выиграет у Бельгии 2-1
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+1
zelc006
А хто левом стал? Ребров?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Семигайло
Ребров,сумніви у компетенції вже з'явились
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+1
Макс Максов
Ну призові отримали, можна тепер відпочивати!
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+1
Андрій Заліщук
Леви матчу це всі українці, яким нервів хватило подивитися матч від свистка до свистка, бо це реально треба витримку мати залізну цей винос дивитися
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0
vruthiy-112
Погоджуюсь, 2-3 гравця випадало повністю,  ось тільки відповідальність на кому.?!
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0
Vova V
Коефіціент на перемогу Румунії був 5.8, висновки по безхребетності нашої збірної робіть самі...
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0
ZANREGENT1993
Словаки только выиграли у БЕЛЬГИИ! Ну по факту наше четвёртое место. Реально.
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-1
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