ЛЕОНЕНКО: «Игрокам сборной Украины абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Посмотрим, пойдет ли это на пользу ребятам Реброва. А так, то нечего и говорить о матче или анализировать его, потому что игры не было!

В принципе-то ничего страшного не произошло, если не шутить и особо не критиковать команду Реброва. Впереди еще две игры, но! Я почему-то уверен, что всем им, игрокам нашим, абсолютно по**р, что они 0:3 проиграли. Все там перед матчем говорила, мол, будут играть за страну и за ВСУ. Плохонько получилось. Их если даже на фронт отправить, Мудрика, Зинченко и компанию, то не поможет», » сказал Леоненко.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Румынии.