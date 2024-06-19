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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 18:56 | Обновлено 19 июня 2024, 18:59
1069
8

Аналитики заметно снизили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Команда Сергея Реброва – абсолютный аутсайдер своей группы после стартового поражения

19 июня 2024, 18:56 | Обновлено 19 июня 2024, 18:59
1069
8
Аналитики заметно снизили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики из Swiss Football Data обновили свой прогноз на исход Евро-2024 в Германии после завершения матчей первого тура группового этапа.

После победы над Австрией Франция стала главным фаворитом на победу.

Наибольшее снижение рейтинга у Бельгии, Хорватии и Португалии. Отметим, что в этом рейтинге еще не учитывалась потеря Хорватией очков в матче с Албанией.

Что касается сборной Украины, то выход команды Сергея Реброва в плей-офф оценен в 25,8%, хотя до матча с румынами этот показатель составлял 75.4%. Зайти еще далее шансов почти нет. В нашей группе лучшие шансы на плей-офф у Румынии (91.0%) и Словакии (88.9%). У Бельгии чуть ниже (80.0%).

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сборная Украины по футболу статистика Евро-2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Nick.Grabowski
Аналітики (яких сотні та тисячі в так званих змі, тобто помийках) давали коефіцієнт на перемогу Румунії 5.8.
Аналітики давали за Мудрика 100 млн. Всі бачили як гравці збірної Румунії просто не помітили ці 100 млн.
Аналітики ще дають 30-70 млн за Довбика, Судакова, Забарного .... хтось їх бачив в матчі з Румунією?
Аналітики - це в більшості своїй, скоріш за все, банальні шарлатани або дилетанти з регаліями, які перевзуваються в залежності від кон'юнктури. 
Але може це і добре ... 
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+2
avk2307
По игре посмотреть на грузин, чехов и албанцев и с нашими сравнить, так мне кажется шансы у тех сборных больше.
Но глянем на игру с Словакией?
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0
Alex Komnin
Нікому не потрібна інформація. Така Бельгія може взагалі нікуди не пройти, та й Україна може як повторити 2016, так і 2020. Заб'ють швидкий Словакії, можуть і 3-0 виграти, а в останньому турі що завгодно. Ця аналітика нічого не варта.
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0
Нехай щастить
Я десь згоден з такими цифрами(на даний момент)
У разі перемоги над Словаччиною цей показник зросте,і тоді навіть поразка у бельгійців може теоретично залишити шанс нашій збірній вийти у плей-офф із третього місця.Але обов'язково щоб ще румуни перемагали у Словаччини.
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0
Виктор Войцеховский
А что это за бредовые аналитики? У Англии шансов выиграть Евро почти вдовое меньше, чем у мертвой Бельгии, которая еще и первую игру проиграла.
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0
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AK.228
Странно
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0
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