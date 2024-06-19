Аналитики заметно снизили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024
Команда Сергея Реброва – абсолютный аутсайдер своей группы после стартового поражения
Аналитики из Swiss Football Data обновили свой прогноз на исход Евро-2024 в Германии после завершения матчей первого тура группового этапа.
После победы над Австрией Франция стала главным фаворитом на победу.
Наибольшее снижение рейтинга у Бельгии, Хорватии и Португалии. Отметим, что в этом рейтинге еще не учитывалась потеря Хорватией очков в матче с Албанией.
Что касается сборной Украины, то выход команды Сергея Реброва в плей-офф оценен в 25,8%, хотя до матча с румынами этот показатель составлял 75.4%. Зайти еще далее шансов почти нет. В нашей группе лучшие шансы на плей-офф у Румынии (91.0%) и Словакии (88.9%). У Бельгии чуть ниже (80.0%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Златко Далича уже ведет в счете
В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона
Аналітики давали за Мудрика 100 млн. Всі бачили як гравці збірної Румунії просто не помітили ці 100 млн.
Аналітики ще дають 30-70 млн за Довбика, Судакова, Забарного .... хтось їх бачив в матчі з Румунією?
Аналітики - це в більшості своїй, скоріш за все, банальні шарлатани або дилетанти з регаліями, які перевзуваються в залежності від кон'юнктури.
Але може це і добре ...
Но глянем на игру с Словакией?
У разі перемоги над Словаччиною цей показник зросте,і тоді навіть поразка у бельгійців може теоретично залишити шанс нашій збірній вийти у плей-офф із третього місця.Але обов'язково щоб ще румуни перемагали у Словаччини.