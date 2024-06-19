Аналитики заметно снизили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Аналитики из Swiss Football Data обновили свой прогноз на исход Евро-2024 в Германии после завершения матчей первого тура группового этапа.

После победы над Австрией Франция стала главным фаворитом на победу.

Наибольшее снижение рейтинга у Бельгии, Хорватии и Португалии. Отметим, что в этом рейтинге еще не учитывалась потеря Хорватией очков в матче с Албанией.

Что касается сборной Украины, то выход команды Сергея Реброва в плей-офф оценен в 25,8%, хотя до матча с румынами этот показатель составлял 75.4%. Зайти еще далее шансов почти нет. В нашей группе лучшие шансы на плей-офф у Румынии (91.0%) и Словакии (88.9%). У Бельгии чуть ниже (80.0%).