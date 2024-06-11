Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аналитики оценили шансы сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 10:50 | Обновлено 11 июня 2024, 10:51
715
0

Аналитики оценили шансы сборной Украины на Евро-2024

Из группы должны выходить, а дальше будет сложно

11 июня 2024, 10:50 | Обновлено 11 июня 2024, 10:51
715
0
Аналитики оценили шансы сборной Украины на Евро-2024
Swiss Football Data

Аналитики из Swiss Football Data составили свой прогноз на исход Евро-2024 в Германии.

В пятерку главных фаворитов вошли Португалия (20.0% на выигрыш титула), Франция (16.1%), Испания (15.8%), Бельгия (12.4%) и Хорватия (7.4%).

Что касается сборной Украины, то триумф команды Сергея Реброва на Евро станет настоящим футбольным чудом (1.2%), как и выход в финал (3,5 %). Тем не менее, выход из группы оценивается очень высоко (75.4%), кое-какие реальные шансы сохраняются на 1/4 финала (26.3%) и даже на полуфинал (9.2%).

Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора для сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Календарь матчей сборной Украины в групповом раунде на Евро-2024

17.06. Румыния - Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

21.06. Словакия - Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

26.06. Украина - Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

По теме:
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
В Испании уверены в Лунине в преддверии Евро-2024. Пояснили, почему так
Легенда Баварии с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024
Евро-2024 сборная Украины по футболу статистика
Владимир Клепач Источник: Swiss Football Data
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона
Хоккей | 11 июня 2024, 07:51 3
Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона
Финал Кубка Стэнли. Флорида оформила 4 шайбы, проблемы Эдмонтона

Пантеры выиграли оба домашних матча

Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11 июня 2024, 04:47 0
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Футбол | 10.06.2024, 12:21
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10.06.2024, 11:51
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Футбол | 10.06.2024, 16:49
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
Жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком. Что случилось?
10.06.2024, 02:01 14
Бокс
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 3
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32
Бокс
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем