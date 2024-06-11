Аналитики оценили шансы сборной Украины на Евро-2024

Аналитики из Swiss Football Data составили свой прогноз на исход Евро-2024 в Германии.

В пятерку главных фаворитов вошли Португалия (20.0% на выигрыш титула), Франция (16.1%), Испания (15.8%), Бельгия (12.4%) и Хорватия (7.4%).

Что касается сборной Украины, то триумф команды Сергея Реброва на Евро станет настоящим футбольным чудом (1.2%), как и выход в финал (3,5 %). Тем не менее, выход из группы оценивается очень высоко (75.4%), кое-какие реальные шансы сохраняются на 1/4 финала (26.3%) и даже на полуфинал (9.2%).

Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора для сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Календарь матчей сборной Украины в групповом раунде на Евро-2024

17.06. Румыния - Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

21.06. Словакия - Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

26.06. Украина - Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00