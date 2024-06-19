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  4. Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 03:38 |
701
0

Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией

Андрей вместе со сборной Украины неудачно стартовали на Евро-2024

19 июня 2024, 03:38 |
701
0
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел этот матч в стартовом составе. В случае с первым голом ошибку допустил именно Андрей. Сначала защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику. Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

По информации Defensa Central, вратарь «Реала» Тибо Куртуа решил связаться с Луниным, подбодрил его и заверил, что такое может случиться с любым кипером. Карвахаль, Алаба и Анчелотти также отправили Лунину сообщение, чтобы добавить Андрею уверенности, учитывая, что это лишь первый матч на Евро.

Ранее Леоненко жестко раскритиковал Лунина после разгромного поражения от сборной Румынии.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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