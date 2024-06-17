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  4. «Слава Богу, что Куртуа выздоровел». Леоненко жестко раскритиковал Лунина
Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 22:35 | Обновлено 17 июня 2024, 23:05
4181
10

«Слава Богу, что Куртуа выздоровел». Леоненко жестко раскритиковал Лунина

Экс-игрок сборной высказался об украинском вратаре

17 июня 2024, 22:35 | Обновлено 17 июня 2024, 23:05
4181
10
«Слава Богу, что Куртуа выздоровел». Леоненко жестко раскритиковал Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Виктор Леоненко высказался о вратаре сборной Украины Андрее Лунине, который принял участие в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Лунин забыл, что не за «Реал» вышел играть, где можно пропустить, а партнеры исправят твою ошибку, забив, сколько надо, в ответ, а за Украину.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти, если смотрел эту игру, то выдохнул. Подумал: слава Богу, что Тибо Куртуа выздоровел. Ну ладно, первый гол, там классный удар получился, но второй... Что это было? Мяч просто пролетел между руками Андрея. И это же не был удар с двух-трех метров», – сказал Леоненко.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Румыния - Украина Виктор Леоненко
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 10
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maxim7777nikonov
Спасибо Лунину, порадовал орков.  Может кто-то не согласен с Леоненко ?? Так почитайте, что пишут Испанские СМИ про этот позор Лунина. 
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+2
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Alehandro
Ребров при виборі кіпера виглядає трошки сцикуном, адже ставить просто більш статусного кандидата, замість того, щоб брати на себе відповідальність і ставити Трубіна, який +/- такий самий на стрічці, але кращий на виходах, при стандартах та і просто більш стабільний і менш "пожежонебезпечний"...
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+1
Sp-0007043
А що буде якщо Лунін сяде на лавку в Реалі? Мабудь забуде грати як грав. Тому треба йти з Реала туди де зможе грати основним. І точно не в Англію бо там він непотягне. Тепер вже ясно що поки що ні один гравець збірної не потягне Апл верхню частину.
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0
LomUs17
Что плохо для Лунина, так то, что на этом Евро ему может и не предоставиться шанса, чтобы исправиться. Сам себя наказал, и всех фанатов за одно.
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-1
Saar
100 % ! Лунін- рівень Альмерії, Осасуни, Хетафе...т.п.
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-4
dip85
алкаш заговорив.....не публікуйте лайно цоьго лайна
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-4
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