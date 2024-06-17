«Слава Богу, что Куртуа выздоровел». Леоненко жестко раскритиковал Лунина

Виктор Леоненко высказался о вратаре сборной Украины Андрее Лунине, который принял участие в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Лунин забыл, что не за «Реал» вышел играть, где можно пропустить, а партнеры исправят твою ошибку, забив, сколько надо, в ответ, а за Украину.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти, если смотрел эту игру, то выдохнул. Подумал: слава Богу, что Тибо Куртуа выздоровел. Ну ладно, первый гол, там классный удар получился, но второй... Что это было? Мяч просто пролетел между руками Андрея. И это же не был удар с двух-трех метров», – сказал Леоненко.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.