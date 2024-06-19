Чемпионат Европы19 июня 2024, 16:29 | Обновлено 19 июня 2024, 16:30
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ВИДЕО. Снова быстрый гол! Албания открыла счет в матче с Хорватией
Гол на счету Казима Лачи
19 июня 2024, 16:29 | Обновлено 19 июня 2024, 16:30
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На 11-й минуте сборная Албании открыла счет в матче второго тура Евро-2024 против Хорватии. С передачи Ясира Асани отличился полузащитник пражской «Спарты» Казим Лачи.
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ВИДЕО. Хорватия – Албания – 0:1. Лачи, 11-я минута:
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