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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 16:29 | Обновлено 19 июня 2024, 16:30
731
0

ВИДЕО. Снова быстрый гол! Албания открыла счет в матче с Хорватией

Гол на счету Казима Лачи

19 июня 2024, 16:29 | Обновлено 19 июня 2024, 16:30
731
0
ВИДЕО. Снова быстрый гол! Албания открыла счет в матче с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

На 11-й минуте сборная Албании открыла счет в матче второго тура Евро-2024 против Хорватии. С передачи Ясира Асани отличился полузащитник пражской «Спарты» Казим Лачи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ВИДЕО. Хорватия – Албания – 0:1. Лачи, 11-я минута:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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