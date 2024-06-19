Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков после поражения от Румынии 0:3 в матче Евро-2024 уверен, что игрокам нужно изменить свое отношение перед встречей со Словакией.

«Румыния действовала так, как мы ожидали. И до первого гола мы играли неплохо, контролировали игру. Но этот пропущенный мяч нас сбил... Разговор в раздевалке? Говорили о том, что каждый должен начать с себя, проанализировать свою игру и свое отношение. Это самое главное. Нужно подойти к следующему матчу совсем иначе. Не сказать, что у нас не было настроя, мы хотели победить».

«Впереди еще два матча, и нужно вспомнить, как нас поддерживали в играх с Боснией и Исландией, и с этим подготовиться к матчу. Теперь у нас два финала».

«Забыть матч с Румынией нельзя, это невозможно», – сказал Судаков.

21 июня сборная Украины сыграет против Словакии.