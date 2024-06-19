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  4. Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 21:25 | Обновлено 19 июня 2024, 21:35
517
2

Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»

Дальше – битва против Словакии

19 июня 2024, 21:25 | Обновлено 19 июня 2024, 21:35
517
2
Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков после поражения от Румынии 0:3 в матче Евро-2024 уверен, что игрокам нужно изменить свое отношение перед встречей со Словакией.

«Румыния действовала так, как мы ожидали. И до первого гола мы играли неплохо, контролировали игру. Но этот пропущенный мяч нас сбил... Разговор в раздевалке? Говорили о том, что каждый должен начать с себя, проанализировать свою игру и свое отношение. Это самое главное. Нужно подойти к следующему матчу совсем иначе. Не сказать, что у нас не было настроя, мы хотели победить».

«Впереди еще два матча, и нужно вспомнить, как нас поддерживали в играх с Боснией и Исландией, и с этим подготовиться к матчу. Теперь у нас два финала».

«Забыть матч с Румынией нельзя, это невозможно», – сказал Судаков.

21 июня сборная Украины сыграет против Словакии.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Румыния - Украина Евро-2024 Словакия - Украина
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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Alex T
Много текста и здежа, вы лучше выйдите да в оставшихся матчах покажите шо то больше чем та жуткая импотенция шо была с цаганями 
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0
avk2307
Треба дуже намагатись грати на команду, а не на ріната леонідовича.
Не бити хз куди , коли є адресати, не пасувати назад, коли є спереді адресати і в ворота попадати , але не в регбійні.
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