Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 20:16 | Обновлено 18 июня 2024, 20:17
3695
18

Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро

Георгий попросил прощение у болельщиков в своем Instagram

18 июня 2024, 20:16 | Обновлено 18 июня 2024, 20:17
3695
18
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек сине-желтых Георгий Судаков опубликовал пост в своем Instagram, в котором извинился перед болельщиками:

«Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру 🙏🏻 Но надо держать голову выше, у нас 2 финала. Все зависит от нас! Это еще не конец», – написал Георгий.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

По теме:
Ведущий хавбек Словакии: «Сборная Украины может быть на уровне Бельгии»
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Все решил супергол Гюлера. Турция обыграла Грузию на Евро
Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:07 32
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-тренер национальной команды выделил Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 18 июня 2024, 07:21 12
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса

«Великий Джордж» считает лучшим Леннокса Льюиса

Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 18.06.2024, 20:00
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Футбол | 17.06.2024, 21:20
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»
Футбол | 18.06.2024, 12:34
Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»
Чиприан МАРИКА: «Мы заасфальтировали украинцев»
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nicksaf
Какие тебе два финала, иди в металлист. Металлист --  твой уровень и мурчика забирай.
Ответить
+6
Pavel_i_CO
Філософ-мудаков. Треба виграти два фінали, щоб вийти в 1/8 фіналу))) Краще б мовчав цей бігун безголовий 
Ответить
+5
Умник
Смешной зажраный ребенок. 
Ответить
+4
DK1961
После твоей феерии с румынами куда тебя лохметов продаст, в Реал или в Челси вместо твоего друга-регбиста?
Ответить
+2
AndiM
Після вашої феєричної "гри" з регбістом в матчі з циганами, ці два фінали ви повинні просидіти на лавці запасних.
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Джей Гетсбі
Фани Динамо перезбудились. Ви краще обговорюйте "гру" супер-Шапаренки
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Лига
Жора, два финала мало, там один  рассказывал что вы самая сильная сборная по составу за всю историю, а второй говорил про полуфинал, так что ждём после двух финалов  хотябы 1/8 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Зря извиняется. Это все равно, что бисер перед свиньями метать.
Просто играй и выигрывай. Это надежнее затыкает рот 
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
18.06.2024, 07:00 15
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 71
Футбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 16
Бокс
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 33
Футбол
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
18.06.2024, 07:01 20
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем