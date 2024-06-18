Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Георгий попросил прощение у болельщиков в своем Instagram
17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.
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Хавбек сине-желтых Георгий Судаков опубликовал пост в своем Instagram, в котором извинился перед болельщиками:
«Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру 🙏🏻 Но надо держать голову выше, у нас 2 финала. Все зависит от нас! Это еще не конец», – написал Георгий.
Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)
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