Чемпионат Европы19 июня 2024, 22:30 |
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ВИДЕО. Удача Шотландии. Второй автогол в ворота соперников на Евро
Фабиан Шер поразил свои ворота
19 июня 2024, 22:30 |
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В матче 2-го тура группы A между Шотландией и Швейцарией шотландцы вышли вперед на 13-й минуте благодаря автоголу Фабиана Шера.
Шотландия на турнире оформила два гола – и оба раза соперники забивали в свои ворота. В первом туре автоголом отметилась сборная Германии.
Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера
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