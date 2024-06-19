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  4. ВИДЕО. Удача Шотландии. Второй автогол в ворота соперников на Евро
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 22:30 |
708
0

ВИДЕО. Удача Шотландии. Второй автогол в ворота соперников на Евро

Фабиан Шер поразил свои ворота

19 июня 2024, 22:30 |
708
0
ВИДЕО. Удача Шотландии. Второй автогол в ворота соперников на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группы A между Шотландией и Швейцарией шотландцы вышли вперед на 13-й минуте благодаря автоголу Фабиана Шера.

Шотландия на турнире оформила два гола – и оба раза соперники забивали в свои ворота. В первом туре автоголом отметилась сборная Германии.

Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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