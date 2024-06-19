ВИДЕО. Удача Шотландии. Второй автогол в ворота соперников на Евро

В матче 2-го тура группы A между Шотландией и Швейцарией шотландцы вышли вперед на 13-й минуте благодаря автоголу Фабиана Шера.

Шотландия на турнире оформила два гола – и оба раза соперники забивали в свои ворота. В первом туре автоголом отметилась сборная Германии.

Шотландия – Швейцария 1:0. Автогол Шера