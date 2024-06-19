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  4. ФОТО. Германия – Венгрия – 2:0. Хозяева подтвердили класс в Штутгарте
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 21:30 |
103
0

ФОТО. Германия – Венгрия – 2:0. Хозяева подтвердили класс в Штутгарте

Бундестим досрочно оформила выход в плей-офф

19 июня 2024, 21:30 |
103
0
ФОТО. Германия – Венгрия – 2:0. Хозяева подтвердили класс в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 2:0
Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)

ФОТО. Германия – Венгрия – 2:0. Хозяева подтвердили класс в Штутгарте

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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