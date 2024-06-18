Чемпионат Европы18 июня 2024, 21:45 | Обновлено 18 июня 2024, 22:00
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Шотландия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй тур на Евро-2024, матч пройдет 19 июня, начало в 22:00
18 июня 2024, 21:45 | Обновлено 18 июня 2024, 22:00
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19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Матч Евро-2024 Шотландия – Швейцария. Старт в 22:00
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