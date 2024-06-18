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Евро
Шотландия
19.06.2024 22:00 - : -
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 21:45 | Обновлено 18 июня 2024, 22:00
148
0

Шотландия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй тур на Евро-2024, матч пройдет 19 июня, начало в 22:00

18 июня 2024, 21:45 | Обновлено 18 июня 2024, 22:00
148
0
Шотландия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня в 22:00 в немецком Кельне во втором туре Евро-2024 состоится матч группы A между Шотландией и Швейцарией. В первом туре шотландцы уступили Германии 1:5, а швейцарцы обыграли Венгрию 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Матч Евро-2024 Шотландия – Швейцария. Старт в 22:00

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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