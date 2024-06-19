Новый тренер Полесья оценил жеребьевку Лиги конференций

«Полесью» по итогам жеребьевки 2-го раунда квалификации Лиги конференций выпало сыграть против словенской «Олимпии». Жребий оценил новый тренер житомирской команды Имад Ашур.

– Имад, как прокомментируете жеребьевку для «Полесья», стало ли она удачной?

– Во-первых, хочу поздравить житомирян и всех причастных к клубу с исторической жеребьевкой. Конечно, жеребьевка была удачной, потому что нам, наконец, удалось узнать, кто будет соперником (улыбается). Мы должны уважительно относиться к каждому коллективу, который в течение сезона в чемпионате своей страны доказывал свою профессиональную пригодность и получал право соревноваться на международной арене. Особенности и сложности этого пути могут знать только причастные к процессу люди. Поэтому с уважением относимся к Олимпии и их пути, который привел их к встрече с нами.

– Как считаете, кто будет фаворитом пары и почему?

– Оставим этот вопрос для независимых аналитиков и специалистов. Результат любого противостояния решает игра и наша готовность к каждому эпизоду, каждому мгновению на поле. Прогнозы – это лишь наша фантазия, пока они не будут подтверждены или отменены реальностью.

– Ответный матч на условно домашнем поле даст нам преимущество?

– Преимущество нам сможет дать только тщательная подготовка к сезону.

– Как команда восприняла именно этого соперника?

– Спокойно. Игроки сосредоточены на своем процессе. Пока у нас насыщен ежедневный график: много информации, требовательные тренировки с первого дня. Но есть ясность и это хорошо, потому что неопределенности в нашей жизни и так хватает.

– Сколько времени «Полесье» будет готовиться именно на игру против «Олимпии»?

– Все будет зависеть от того, как быстро мы сделаем прогресс адаптации к нашим принципам игры. На этом весь фокус. Аналитическая группа уже начнет свою тщательную подготовительную работу, а мы обратим внимание на соперника чуть позже.