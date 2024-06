Стала известна первая команда, которая вышла в 1/8 финала Евро-2024

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Германии и Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев.

Для подопечные Юлиана Нагельсманна это вторая победа на чемпионате Европы, который как раз и проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. 14 июня Бундестим разгромили Шотландию 5:1.

Теперь у Германии 6 очков. Таким образом, национальная немецкая команда стала первой сборной, которая пробилась в плей-офф турнира.

Германия может занять либо первое, либо второе, либо третье место. В случае первого места в квартете, Германия сыграет с командой, которая займет второе место в группе С. В случае второго места, немцы на старте плей-офф встретятся со сборной, которая займет второе место в группе B.

При самом худшем раскладе Германия станет третьей в группе А, но в любом случае попадет в топ-4 среди третьих мест во всех группах. При третьем месте у немцев возможны разные варианты соперников в 1/8 финала.

