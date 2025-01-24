ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Юлиан остается у руля национальной команды до 2028 года
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил контракт с национальной сборной. Об этом пишет пресс-служба.
По официальной информации, специалист остается у руля команды еще на два года – до 2028. Предыдущий контракт Нагельсмана истекал летом 2026 года.
Юлиан останется в команде после ЧМ-2026 и будет готовить ее к Евро-2028 в Великобритании и Ирландии. Решение о продлении контракта было утверждено в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии назначила нового тренера.
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