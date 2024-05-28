Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Янник и Анна Калинская состоят в романтических отношениях
Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) заявил, что встречается с российской теннисисткой Анной Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Об этом итальянец сообщил после победы в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции 2024 против Кристофера Юбенкса:
«Не люблю много рассказывать о личной жизни. Да, я встречаюсь с Анной, но это конфиденциально. Больше ничего не скажу», – признался Янник.
Слухи об отношениях Янника и Анны ходят уже относительно давно. Калинская рассказала, что они начали общаться в этом году.
Синнеру – 22 года, Калинской – 25 лет. Ранее Калинская встречалась с еще одним представителем мужского Тура – Ником Кирьосом.
Sinner And Kalinskaya Confirmed As The Newest Tennis Couplehttps://t.co/i8PKRKvTIU— Ubitennis 🇬🇧🇺🇸 (@UbiTennisEng) May 27, 2024
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