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Ролан Гаррос
28 мая 2024, 03:37 |
354
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Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой

Янник и Анна Калинская состоят в романтических отношениях

28 мая 2024, 03:37 |
354
1
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Twitter. Янник Синнер и Анна Калинская

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) заявил, что встречается с российской теннисисткой Анной Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Об этом итальянец сообщил после победы в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции 2024 против Кристофера Юбенкса:

«Не люблю много рассказывать о личной жизни. Да, я встречаюсь с Анной, но это конфиденциально. Больше ничего не скажу», – признался Янник.

Слухи об отношениях Янника и Анны ходят уже относительно давно. Калинская рассказала, что они начали общаться в этом году.

Синнеру – 22 года, Калинской – 25 лет. Ранее Калинская встречалась с еще одним представителем мужского Тура – Ником Кирьосом.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ron Noiill
Довбойоп.
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