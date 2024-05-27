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  4. Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 14:46 |
83
0

Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос

Второй номер мирового рейтинга уверенно обыграл американца Кристофера Юбенкса

27 мая 2024, 14:46 |
83
0
Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде итальянец переиграл американца Кристофера Юбенкса (№46 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг
Янник Синнер (Италия) – Кристофер Юбенкс (США) – 6:3, 6:3, 6:4

Во втором раунде итальянец сразится с мегаопытным французом Ришаром Гаске (№124 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.

Синнер в пятый раз стартовал на грунтовом мейджоре, его лучшее достижение в Париже – 1/4 финала в 2020-м.

Янник претендует на лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Для того, чтобы помешать итальянцу это сделать, Новак Джокович должен выйти как минимум в финал турнира. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.

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Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 Кристофер Юбенкс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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