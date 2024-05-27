Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос
Второй номер мирового рейтинга уверенно обыграл американца Кристофера Юбенкса
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде итальянец переиграл американца Кристофера Юбенкса (№46 ATP).
Ролан Гаррос. Первый круг
Янник Синнер (Италия) – Кристофер Юбенкс (США) – 6:3, 6:3, 6:4
Во втором раунде итальянец сразится с мегаопытным французом Ришаром Гаске (№124 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.
Синнер в пятый раз стартовал на грунтовом мейджоре, его лучшее достижение в Париже – 1/4 финала в 2020-м.
Янник претендует на лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Для того, чтобы помешать итальянцу это сделать, Новак Джокович должен выйти как минимум в финал турнира. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.
Sinner The Winner 🦊— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024
#RolandGarros @janniksin pic.twitter.com/ju8swvrUPX
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