Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде итальянец переиграл американца Кристофера Юбенкса (№46 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг

Янник Синнер (Италия) – Кристофер Юбенкс (США) – 6:3, 6:3, 6:4

Во втором раунде итальянец сразится с мегаопытным французом Ришаром Гаске (№124 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.

Синнер в пятый раз стартовал на грунтовом мейджоре, его лучшее достижение в Париже – 1/4 финала в 2020-м.

Янник претендует на лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Для того, чтобы помешать итальянцу это сделать, Новак Джокович должен выйти как минимум в финал турнира. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.