Другие новости20 февраля 2025, 01:10 |
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ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Самая романтическая пара в украинском футболе
20 февраля 2025, 01:10 |
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Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, рассказала о романтическое свидании, которое устроил ей муж.
Ангелина опубликовала несколько снимков и видео на своей странице в сторис Instagram.
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«На свидании с крашем», – подписала один из снимков Ангелина.
Красавица показала потрясающие кадры природы, которая окружала ресторан – действительно, райское место.
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