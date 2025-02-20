ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, рассказала о романтическое свидании, которое устроил ей муж.

Ангелина опубликовала несколько снимков и видео на своей странице в сторис Instagram.

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«На свидании с крашем», – подписала один из снимков Ангелина.

Красавица показала потрясающие кадры природы, которая окружала ресторан – действительно, райское место.