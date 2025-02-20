Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Другие новости
20 февраля 2025, 01:10 |
332
0

ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место

Самая романтическая пара в украинском футболе

20 февраля 2025, 01:10 |
332
0
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Instagram. Илья та Ангелина Забарные

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, рассказала о романтическое свидании, которое устроил ей муж.

Ангелина опубликовала несколько снимков и видео на своей странице в сторис Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«На свидании с крашем», – подписала один из снимков Ангелина.

Красавица показала потрясающие кадры природы, которая окружала ресторан – действительно, райское место.

По теме:
ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Лучший! Известна оценка Таловерова за матч в Англии, в котором он забил гол
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19 февраля 2025, 17:29 4
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025

Виталий продемонстрировал лучший результат на уровне соревнования

Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Футбол | 19 февраля 2025, 22:30 12
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым

Сейчас интерес к хавбеку проявляют два клуба

ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Футбол | 20.02.2025, 01:57
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Футбол | 19.02.2025, 09:01
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 08:22
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
18.02.2025, 04:55
Теннис
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем