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  4. Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 05:39 | Обновлено 27 мая 2024, 05:51
590
0

Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья

Вячеслав Танковский может сменить Житомир на Львов

27 мая 2024, 05:39 | Обновлено 27 мая 2024, 05:51
590
0
Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Львовские «Карпаты», которые в этом сезоне стали чемпионами Первой лиги, проявляют интерес к ключевому полузащитнику житомирского «Полесья» Вячеславу Танковскому.

Танковский был важным игроком «волков» в этом сезоне. На счету 28-летнего опорника 26 поединков, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Житомирский клуб купил его прошлым летом в харьковского «Металлиста» за 150 тысяч евро. За карьеру Вячеслав также играл за «Днепр–1», «Шахтер», «Мариуполь», «Арсенал Киев» и «Зарю».

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Вячеслав Танковский Полесье Житомир Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник
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