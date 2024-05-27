Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья

Львовские «Карпаты», которые в этом сезоне стали чемпионами Первой лиги, проявляют интерес к ключевому полузащитнику житомирского «Полесья» Вячеславу Танковскому.

Танковский был важным игроком «волков» в этом сезоне. На счету 28-летнего опорника 26 поединков, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Житомирский клуб купил его прошлым летом в харьковского «Металлиста» за 150 тысяч евро. За карьеру Вячеслав также играл за «Днепр–1», «Шахтер», «Мариуполь», «Арсенал Киев» и «Зарю».