Маркевич усиляет состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Вячеслав Танковский может сменить Житомир на Львов
Львовские «Карпаты», которые в этом сезоне стали чемпионами Первой лиги, проявляют интерес к ключевому полузащитнику житомирского «Полесья» Вячеславу Танковскому.
Танковский был важным игроком «волков» в этом сезоне. На счету 28-летнего опорника 26 поединков, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Житомирский клуб купил его прошлым летом в харьковского «Металлиста» за 150 тысяч евро. За карьеру Вячеслав также играл за «Днепр–1», «Шахтер», «Мариуполь», «Арсенал Киев» и «Зарю».
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