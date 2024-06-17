Украина. Премьер лига17 июня 2024, 16:29 |
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Полесье вышло из отпуска. Команду познакомили с новым тренером
Ашура представили новой команде
17 июня 2024, 16:29 |
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Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что 17 июня команда вышла из отпуска и начинает подготовку к новому сезону.
Сегодня игроки первой команды познакомились с новым тренером команды Имадом Ашуром, который после минувшего чемпионата заменил Сергея Шищенко.
Кроме того, футболистам презентовали новую эмблему клуба.
«Полесье» в новом сезоне будет играть в еврокубках – команда начнет Лигу конференцию с 2-го раунда квалификации.
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