Полесье вышло из отпуска. Команду познакомили с новым тренером

Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что 17 июня команда вышла из отпуска и начинает подготовку к новому сезону.

Сегодня игроки первой команды познакомились с новым тренером команды Имадом Ашуром, который после минувшего чемпионата заменил Сергея Шищенко.

Кроме того, футболистам презентовали новую эмблему клуба.

«Полесье» в новом сезоне будет играть в еврокубках – команда начнет Лигу конференцию с 2-го раунда квалификации.