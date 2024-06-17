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  4. Полесье вышло из отпуска. Команду познакомили с новым тренером
Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 16:29 |
439
0

Полесье вышло из отпуска. Команду познакомили с новым тренером

Ашура представили новой команде

17 июня 2024, 16:29 |
439
0
Полесье вышло из отпуска. Команду познакомили с новым тренером
ФК Полесье

Клуб УПЛ «Полесье» сообщил о том, что 17 июня команда вышла из отпуска и начинает подготовку к новому сезону.

Сегодня игроки первой команды познакомились с новым тренером команды Имадом Ашуром, который после минувшего чемпионата заменил Сергея Шищенко.

Кроме того, футболистам презентовали новую эмблему клуба.

«Полесье» в новом сезоне будет играть в еврокубках – команда начнет Лигу конференцию с 2-го раунда квалификации.

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Полесье Житомир Имад Ашур чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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