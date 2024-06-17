Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Давайте без хейта». Федецкий отреагировал на поражение Украины на Евро
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:05 |
2462
7

«Давайте без хейта». Федецкий отреагировал на поражение Украины на Евро

Экс-игрок национальной украинской команды прокомментировал матча против Румынии (0:3)

17 июня 2024, 20:05 |
2462
7
«Давайте без хейта». Федецкий отреагировал на поражение Украины на Евро
Instagram. Артем Федецкий

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал поражение сине-желтых:

«Понимаю, что это за матчи, когда готовишься на одно, а выходит кардинально совсем другое. Понимаю сейчас состояние игроков. Эмоции – будто сам играл, проиграл, злоба сама на себя. Думаю, такое должно быть у игроков. Неприятно ведь, очень неприятно. Сейчас может политься много критики, к этому тоже нужно быть готовым.

Но, как ни крути, у нас есть еще два матча. Хотя мы все время говорим, что у нас два матча, потом еще один. Но со всем тем: давайте не будем запускать хейт. Потому что у нас у людей есть такая плохая черта, что если бы выиграли, то сразу сказали бы, что надо разобрать по топ-клубам Европы.

Ну сложилось, как сложилось. Думаю, ребята также настраивались на положительный результат. Но есть то, что есть. Здесь наоборот сейчас нужно больше сплачиваться, объединиться всем вместе. У нас не должна быть команда звезд – у нас должна быть команда-звезда работяга.

Хочу сделать комплимент Румынии. Они просто шикарно отыграли, несмотря на тотальное преимущество на минуте 20, где-то более чем в 5 раз у наших было передач. Но, к сожалению, было минимум голевых моментов, но старались где-нибудь раскрыть мощную защиту соперника. Ну, не получалось где-то.

Думаю, это больше работа для тренеров проанализировать, чем так получилось. Конечно, не хочется говорить, что румыны – сборная не сильная. Хорошая сборная, они показали себя единственным коллективом, чего не хватало нашим футболистам.

Думаю, есть два матча, где нужно взять свободу в кулак. Сесть, поговорить, разобраться. И в следующем матче показать зубы, характер, что мы действительно одна команда. Сделать правильные выводы и двигаться дальше. Два матча у нас есть, как ни крути», – сказал Федецкий.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

По теме:
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»
ФОТО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили
Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро
Артем Федецкий сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17 июня 2024, 14:05 61
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Противостояние с андердогом

Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Футбол | 17 июня 2024, 19:55 8
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ

Голкипер сборной Украины прокомментировал матч Евро-2024 с Бельгией

Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Футбол | 17.06.2024, 17:55
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Футбол | 17.06.2024, 17:31
Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Трансляции нет. У MEGOGO возникли проблемы с показом матча Украины на Евро
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.06.2024, 18:15
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andruha40
Стан такий ніби в душу насрали,пі..ри
Ответить
+5
pricolist
Це нам вирішувати з хейтом чи ні, а не тобі. На те й ми вболівальники, що хвилюємся за збірну
Ответить
+4
Istm
так, давайте їх похвалимо, вони ж так підняли настрій людям.
І взагалі, "команда виконала установку, просто трохи недотерпіли"
Ответить
+2
Колян дисклеймер
Сьогодні на полі була параолімпійська збірна України 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer Petya
Читаю коментарі і я просто в шоці! Чому стільки негативу? Треба вірити в нашу збірну і підтримати її! Адже турнір ще незавершено! Згадайте ганебний початок чемпіонату світу для Аргентини і чим все завершилося! Україна обов'язково ще себе покаже! Ось побачите в наступному матчі зі Словаками ми обов'язково переможемо! Головне не здаватися і вірити в команду і наших хлопців!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем