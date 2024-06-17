«Давайте без хейта». Федецкий отреагировал на поражение Украины на Евро

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал поражение сине-желтых:

«Понимаю, что это за матчи, когда готовишься на одно, а выходит кардинально совсем другое. Понимаю сейчас состояние игроков. Эмоции – будто сам играл, проиграл, злоба сама на себя. Думаю, такое должно быть у игроков. Неприятно ведь, очень неприятно. Сейчас может политься много критики, к этому тоже нужно быть готовым.

Но, как ни крути, у нас есть еще два матча. Хотя мы все время говорим, что у нас два матча, потом еще один. Но со всем тем: давайте не будем запускать хейт. Потому что у нас у людей есть такая плохая черта, что если бы выиграли, то сразу сказали бы, что надо разобрать по топ-клубам Европы.

Ну сложилось, как сложилось. Думаю, ребята также настраивались на положительный результат. Но есть то, что есть. Здесь наоборот сейчас нужно больше сплачиваться, объединиться всем вместе. У нас не должна быть команда звезд – у нас должна быть команда-звезда работяга.

Хочу сделать комплимент Румынии. Они просто шикарно отыграли, несмотря на тотальное преимущество на минуте 20, где-то более чем в 5 раз у наших было передач. Но, к сожалению, было минимум голевых моментов, но старались где-нибудь раскрыть мощную защиту соперника. Ну, не получалось где-то.

Думаю, это больше работа для тренеров проанализировать, чем так получилось. Конечно, не хочется говорить, что румыны – сборная не сильная. Хорошая сборная, они показали себя единственным коллективом, чего не хватало нашим футболистам.

Думаю, есть два матча, где нужно взять свободу в кулак. Сесть, поговорить, разобраться. И в следующем матче показать зубы, характер, что мы действительно одна команда. Сделать правильные выводы и двигаться дальше. Два матча у нас есть, как ни крути», – сказал Федецкий.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)