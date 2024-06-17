СТЕПАНЕНКО: «Разочарован нашей игрой. Ребров предупреждал нас об этом»

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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После завершения встречи капитан сине-желтых Тарас Степаненко прокомментировал поражение команды:

«Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы были не той командой, которой были всегда. Румыния заслужила эту победу, и нам нужно продолжать. У нас есть еще две игры, и мы должны быть стать сильнее, чтобы изменить ситуацию».

Иногда неприятности случаются в самые важные моменты. Именно так произошло сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую ошибку нас сразу же наказывали. В таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.

Я бы назвал гол Станчу лучшим голом на Евроо – это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был очень уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию. К сожалению, этого не произошло».

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)