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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:35 | Обновлено 17 июня 2024, 19:41
2029
6

СТЕПАНЕНКО: «Разочарован нашей игрой. Ребров предупреждал нас об этом»

Капитан сборной Украины прокомментировал поражение от Румынии (0:3)

17 июня 2024, 19:35 | Обновлено 17 июня 2024, 19:41
2029
6
СТЕПАНЕНКО: «Разочарован нашей игрой. Ребров предупреждал нас об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи капитан сине-желтых Тарас Степаненко прокомментировал поражение команды:

«Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы были не той командой, которой были всегда. Румыния заслужила эту победу, и нам нужно продолжать. У нас есть еще две игры, и мы должны быть стать сильнее, чтобы изменить ситуацию».

Иногда неприятности случаются в самые важные моменты. Именно так произошло сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую ошибку нас сразу же наказывали. В таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.

Я бы назвал гол Станчу лучшим голом на Евроо – это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был очень уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию. К сожалению, этого не произошло».

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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Комментарии 6
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LexХХХ
Степаненко і Ярмоленко.. дякуємо вам за колишні заслуги, але ви повинні вже піти зі збірної. Без вас гірше точно не буде, а омолоджувати склад потрібно і далі.
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+3
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newo
"Іноді неприємності трапляються у найважливіші моменти" Іноді? Серйозно, Тарас?
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+2
Ukraine
От скажіть мені, навіщо всі ці відбірні матчі, кваліфікації, ліги націй, ...
Якщо в клювий матч ЧЕ - вийти і попередні передачі катати, або через заднього... ?
В чому логіка? Навіщо витрачати бюджет?
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+2
vivas057
Вважаю у випадку не виходу з групи треба всі преміальні, що отримали за прохід на Євро прерахувати ЗСУ. Принаймні це буде справедливо. А щоб було чесно то й зп за кілька наступних місяців також.
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0
turist86
А де вибачення?
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0
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