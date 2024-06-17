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  4. ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:01 |
928
2

ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»

Вратарь сборной Украины коротко прокомментировал фиаско в матче против Румынии (0:3)

17 июня 2024, 19:01 |
928
2
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
Telegram. Андрей Лунин

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи голкипер сине-желтых Андрей Лунин на пресс-конференции коротко прокомментировал фиаско команды:

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и надеюсь, сможем исправить ситуацию.

Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», – сказал Андрей.

В группе Е Украина, помимо Румынии, также сыграет со сборными Словакии и Бельгии. Со словаками подопечные Сергея Реброва встретятся 21 июня, а с бельгийцами – 26 июня.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Бомбардир
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Комментарии 2
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inspekcha85
Ошибиться может каждый,но чем занимались остальные десять полтора часа?Не Лунин один играет ведь
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0
Vitaliy Shevchenko
"Ребров нам сказав" а голова, щоб подумати? Ви безхарактерне стадо баранів програли найслабшій збірній по; ціні футболістів.... і т.д. Пакуйтесь бездарі, ви сьогодні знатно опозорили країну.
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