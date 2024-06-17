ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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После завершения встречи голкипер сине-желтых Андрей Лунин на пресс-конференции коротко прокомментировал фиаско команды:

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и надеюсь, сможем исправить ситуацию.

Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», – сказал Андрей.

В группе Е Украина, помимо Румынии, также сыграет со сборными Словакии и Бельгии. Со словаками подопечные Сергея Реброва встретятся 21 июня, а с бельгийцами – 26 июня.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)