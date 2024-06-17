Роман ЯРЕМЧУК: «Нам нет оправданий. Украина была хуже Румынии»

Сборная Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 неожиданно проиграла Румынии со счетом 0:3. Неудачную игру оценил форвард Роман Яремчук.

«Счет на табло – 0:3, мы проиграли и были хуже. Оправданий нам нет, не выполнили установку тренера и соперник заслуженно победил. Нужно сейчас обсудить это и двигаться дальше».

«Говорить на эмоциях не хочу. На нас большая ответственность, нужно поговорить и сделать выводы. Мы в сложной ситуации после первого тура», — сказал Яремчук.

В следующем туре Украина сыграет против Словакии.