Роман ЯРЕМЧУК: «Нам нет оправданий. Украина была хуже Румынии»
Игрок оценил неудачный старт Евро-2024
Сборная Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 неожиданно проиграла Румынии со счетом 0:3. Неудачную игру оценил форвард Роман Яремчук.
«Счет на табло – 0:3, мы проиграли и были хуже. Оправданий нам нет, не выполнили установку тренера и соперник заслуженно победил. Нужно сейчас обсудить это и двигаться дальше».
«Говорить на эмоциях не хочу. На нас большая ответственность, нужно поговорить и сделать выводы. Мы в сложной ситуации после первого тура», — сказал Яремчук.
В следующем туре Украина сыграет против Словакии.
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