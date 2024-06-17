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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Нам нет оправданий. Украина была хуже Румынии»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:40 |
1906
3

Роман ЯРЕМЧУК: «Нам нет оправданий. Украина была хуже Румынии»

Игрок оценил неудачный старт Евро-2024

17 июня 2024, 18:40 |
1906
3
Роман ЯРЕМЧУК: «Нам нет оправданий. Украина была хуже Румынии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сборная Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 неожиданно проиграла Румынии со счетом 0:3. Неудачную игру оценил форвард Роман Яремчук.

«Счет на табло – 0:3, мы проиграли и были хуже. Оправданий нам нет, не выполнили установку тренера и соперник заслуженно победил. Нужно сейчас обсудить это и двигаться дальше».

«Говорить на эмоциях не хочу. На нас большая ответственность, нужно поговорить и сделать выводы. Мы в сложной ситуации после первого тура», — сказал Яремчук.

В следующем туре Украина сыграет против Словакии.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Роман Яремчук
Иван Зинченко Источник: Футбол 2.0
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
наскільки вчора був класний продуктивний день в українському спорті (перемога команди Ротана на турнірі Ревелло, перемога чоловічої волейбольної збірної в Золотій євролізі), а сьогодні ось така западлянка, позорище, тепер треба тільки обігрувати якось словаків і бажано з різницею більше, ніж один гол
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+3
AndiM
Не знаю навіщо грати в два форварди, якщо два ідіота які повинні віддавати на них паси тягнуть м'яч пів поля , а потім луплять по горобцям або роблять навіс на суперника( регбіст та сундуков).  
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0
Harun Bakircioğlu
Да это диверсия против страны какая-то
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-1
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