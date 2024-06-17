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  4. Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»
Саудовская Аравия
17 июня 2024, 15:33 |
745
0

Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»

Аргентинский форвард выбрал вариант с США

17 июня 2024, 15:33 |
745
0
Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Анмар Аль-Хайли, президент саудовского клуба «Аль-Хиляль», рассказал о том, что в прошлом году предложил Лионелю Месси контракт на 1,4 миллиарда евро.

«Мы контактировали с Месси, когда у него завершался контракт с ПСЖ. Мы предложили Лионелю контракт на 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела жить в США».

«Мы удивлены, что игрок может отказаться от такой суммы, но он даже не раздумывал. Для Месси желание семьи стало важнее денег», — сказал Аль-Хайли.

Контракт Месси с «Интер» Майами истекает в 2025 году.

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Аль-Хиляль Лионель Месси трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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