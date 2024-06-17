Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»

Анмар Аль-Хайли, президент саудовского клуба «Аль-Хиляль», рассказал о том, что в прошлом году предложил Лионелю Месси контракт на 1,4 миллиарда евро.

«Мы контактировали с Месси, когда у него завершался контракт с ПСЖ. Мы предложили Лионелю контракт на 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела жить в США».

«Мы удивлены, что игрок может отказаться от такой суммы, но он даже не раздумывал. Для Месси желание семьи стало важнее денег», — сказал Аль-Хайли.

Контракт Месси с «Интер» Майами истекает в 2025 году.