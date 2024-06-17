Президент Аль-Хиляля: «Мы предлагали Месси контракт на 1,4 млрд евро»
Аргентинский форвард выбрал вариант с США
Анмар Аль-Хайли, президент саудовского клуба «Аль-Хиляль», рассказал о том, что в прошлом году предложил Лионелю Месси контракт на 1,4 миллиарда евро.
«Мы контактировали с Месси, когда у него завершался контракт с ПСЖ. Мы предложили Лионелю контракт на 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела жить в США».
«Мы удивлены, что игрок может отказаться от такой суммы, но он даже не раздумывал. Для Месси желание семьи стало важнее денег», — сказал Аль-Хайли.
Контракт Месси с «Интер» Майами истекает в 2025 году.
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