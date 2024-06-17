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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:12 | Обновлено 17 июня 2024, 19:17
357
0

Румыния до матча с Украиной не побеждала на Евро 24 года

«Трехцветные» одержали первую с ЧЕ-2000 победу в финальных турнирах

17 июня 2024, 19:12 | Обновлено 17 июня 2024, 19:17
357
0
Румыния до матча с Украиной не побеждала на Евро 24 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Румыния, разгромив Украину (3:0), прервала 7-матчевую безвыигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы (3 ничьи и 4 поражения). Тем самым румыны избежали повторения антирекорда Euro, который принадлежит им же на пару с швейцарцами.

Последний раз «трехцветные» праздновали викторию на ЧЕ 20 июня 2000 года, когда со счетом 3:2 взяли верх над Англией в групповом раунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии в финальных турнирах ЧЕ

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

8 (=2-6)

Румыния

14.06.1984

Испания

1:1

20.06.2000

Англия

3:2

8 (=2-6)

Швейцария

08.06.1996

Англия

1:1

15.06.2008

Португалия

2:0

7* (=1-6)

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

7 (=3-4)

Англия

12.06.1988

Ирландия

0:1

15.06.1996

Шотландия

2:0

7 (=3-4)

Румыния

24.06.2000

Италия

0:2

17.06.2024

Украина

3:0

7* (=4-3)

Венгрия

18.06.2016

Исландия

1:1

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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