Румыния до матча с Украиной не побеждала на Евро 24 года

Румыния, разгромив Украину (3:0), прервала 7-матчевую безвыигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы (3 ничьи и 4 поражения). Тем самым румыны избежали повторения антирекорда Euro, который принадлежит им же на пару с швейцарцами.

Последний раз «трехцветные» праздновали викторию на ЧЕ 20 июня 2000 года, когда со счетом 3:2 взяли верх над Англией в групповом раунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии в финальных турнирах ЧЕ

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 8 (=2-6) Румыния 14.06.1984 Испания 1:1 20.06.2000 Англия 3:2 8 (=2-6) Швейцария 08.06.1996 Англия 1:1 15.06.2008 Португалия 2:0 7* (=1-6) Югославия 08.06.1968 Италия 1:1 7 (=3-4) Англия 12.06.1988 Ирландия 0:1 15.06.1996 Шотландия 2:0 7 (=3-4) Румыния 24.06.2000 Италия 0:2 17.06.2024 Украина 3:0 7* (=4-3) Венгрия 18.06.2016 Исландия 1:1

* серия не закончена.