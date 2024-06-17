Румыния до матча с Украиной не побеждала на Евро 24 года
«Трехцветные» одержали первую с ЧЕ-2000 победу в финальных турнирах
Румыния, разгромив Украину (3:0), прервала 7-матчевую безвыигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы (3 ничьи и 4 поражения). Тем самым румыны избежали повторения антирекорда Euro, который принадлежит им же на пару с швейцарцами.
Последний раз «трехцветные» праздновали викторию на ЧЕ 20 июня 2000 года, когда со счетом 3:2 взяли верх над Англией в групповом раунде.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии в финальных турнирах ЧЕ
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
8 (=2-6)
|
Румыния
|
14.06.1984
|
Испания
|
1:1
|
20.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
8 (=2-6)
|
Швейцария
|
08.06.1996
|
Англия
|
1:1
|
15.06.2008
|
Португалия
|
2:0
|
7* (=1-6)
|
Югославия
|
08.06.1968
|
Италия
|
1:1
|
|
|
|
7 (=3-4)
|
Англия
|
12.06.1988
|
Ирландия
|
0:1
|
15.06.1996
|
Шотландия
|
2:0
|
7 (=3-4)
|
Румыния
|
24.06.2000
|
Италия
|
0:2
|
17.06.2024
|
Украина
|
3:0
|
7* (=4-3)
|
Венгрия
|
18.06.2016
|
Исландия
|
1:1
|
|
|
* серия не закончена.
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