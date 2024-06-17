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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:27 | Обновлено 17 июня 2024, 19:30
562
0

СТАНЧУ: «Гол в ворота Украины – это лучший забитый мяч в моей карьере»

Хавбек сборной Румынии прокомментировал матч Евро-2024 против Украины

17 июня 2024, 19:27 | Обновлено 17 июня 2024, 19:30
562
0
СТАНЧУ: «Гол в ворота Украины – это лучший забитый мяч в моей карьере»
УЕФА. Николае Станчу

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек сборной Румынии Николае Станчу прокомментировал игру так:

«Гол в первом тайме? Это лучший гол в моей карьере. Эта футболка значит для меня все. Забить в финальном раунде Евро и победить так, как мы это сделали – это просто невероятно.

Я знаю себя и знаю своих товарищей по команде, поэтому знаю, что мы не будем праздновать эту победу. Сейчас мы собираемся сконцентрироваться только на матче с Бельгией.

Румынские болельщики? Поддержка была уникальной, мы никогда раньше не чувствовали ничего подобного. У моих братьев и сестер, отца и жены были слезы на глазах.

Я хотел бы поблагодарить всех. Надеюсь, мы сделали их очень счастливыми сегодня. Мы должны поблагодарить всех. То, что мы сделали сегодня, было просто сенсацией».

ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Николае Станчу
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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