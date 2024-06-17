Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах

Георгий Судаков стал одним из самых молодых игроков сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч против Румынии (0:3) он провел в 21 год 290 дней. В более юном возрасте на мировом и европейском форумах выступали только 5 игроков.

К слову, в молодежную топ-десятку гвардейцев вошел и 22-летний Владимир Бражко, который вытеснил из нее Николая Шапаренко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 18 лет 285 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 13.06.2021 ЧЕ Нидерланды 2:3 19 лет 180 дней Александр ЗИНЧЕНКО 12.06.2016 ЧЕ Германия 0:2 20 лет 119 дней Виктор КОВАЛЕНКО 12.06.2016 ЧЕ Германия 0:2 21 год 153 дня Артем МИЛЕВСКИЙ 14.06.2006 ЧМ Испания 0:4 21 год 158 дней Богдан БУТКО 19.06.2012 ЧЕ Англия 0:1 21 год 290 дней Георгий СУДАКОВ 17.06.2024 ЧЕ Румыния 0:3 22 года 15 дней Виталий МИКОЛЕНКО 13.06.2021 ЧЕ Нидерланды 2:3 22 года 61 день Денис ГАРМАШ 19.06.2012 ЧЕ Англия 0:1 22 года 146 дней Владимир БРАЖКО 17.06.2024 ЧЕ Румыния 0:3 22 года 232 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 11.06.2012 ЧЕ Швеция 2:1

* на день первого матча.