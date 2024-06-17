Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах
Матч с Румынией (0:3) хавбек нашей дружины провел в 21 год 290 дней
Георгий Судаков стал одним из самых молодых игроков сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч против Румынии (0:3) он провел в 21 год 290 дней. В более юном возрасте на мировом и европейском форумах выступали только 5 игроков.
К слову, в молодежную топ-десятку гвардейцев вошел и 22-летний Владимир Бражко, который вытеснил из нее Николая Шапаренко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 285 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Нидерланды
|
2:3
|
19 лет 180 дней
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Германия
|
0:2
|
20 лет 119 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
12.06.2016
|
ЧЕ
|
Германия
|
0:2
|
21 год 153 дня
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
14.06.2006
|
ЧМ
|
Испания
|
0:4
|
21 год 158 дней
|
Богдан БУТКО
|
19.06.2012
|
ЧЕ
|
Англия
|
0:1
|
21 год 290 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
17.06.2024
|
ЧЕ
|
Румыния
|
0:3
|
22 года 15 дней
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Нидерланды
|
2:3
|
22 года 61 день
|
Денис ГАРМАШ
|
19.06.2012
|
ЧЕ
|
Англия
|
0:1
|
22 года 146 дней
|
Владимир БРАЖКО
|
17.06.2024
|
ЧЕ
|
Румыния
|
0:3
|
22 года 232 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11.06.2012
|
ЧЕ
|
Швеция
|
2:1
* на день первого матча.
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