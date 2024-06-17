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  4. Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах
Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 19:08 |
332
4

Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах

Матч с Румынией (0:3) хавбек нашей дружины провел в 21 год 290 дней

17 июня 2024, 19:08 |
332
4
Судаков стал одним из самых молодых игроков Украины в финальных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Георгий Судаков стал одним из самых молодых игроков сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Матч против Румынии (0:3) он провел в 21 год 290 дней. В более юном возрасте на мировом и европейском форумах выступали только 5 игроков.

К слову, в молодежную топ-десятку гвардейцев вошел и 22-летний Владимир Бражко, который вытеснил из нее Николая Шапаренко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 285 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

13.06.2021

ЧЕ

Нидерланды

2:3

19 лет 180 дней

Александр ЗИНЧЕНКО

12.06.2016

ЧЕ

Германия

0:2

20 лет 119 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

12.06.2016

ЧЕ

Германия

0:2

21 год 153 дня

Артем МИЛЕВСКИЙ

14.06.2006

ЧМ

Испания

0:4

21 год 158 дней

Богдан БУТКО

19.06.2012

ЧЕ

Англия

0:1

21 год 290 дней

Георгий СУДАКОВ

17.06.2024

ЧЕ

Румыния

0:3

22 года 15 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

13.06.2021

ЧЕ

Нидерланды

2:3

22 года 61 день

Денис ГАРМАШ

19.06.2012

ЧЕ

Англия

0:1

22 года 146 дней

Владимир БРАЖКО

17.06.2024

ЧЕ

Румыния

0:3

22 года 232 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

11.06.2012

ЧЕ

Швеция

2:1

* на день первого матча.

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цифры и факты Георгий Судаков Евро-2024 сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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newo
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+3
Sergio
ржавим не цікава збірна, їм цікава лише кількість нулів у сумі
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+2
Wlad West
Выискивали, вынюхивали, откопали...
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+2
C.Пеклов
Жорік сьогодні загравався -відчув себе зіркою?
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