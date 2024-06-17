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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 00:10 | Обновлено 17 июня 2024, 00:15
278
0

ВИДЕО. Ребров и Забарный поделились эмоциями накануне матча c Румынией

Коуч и защитник сборной Украины дали пресс-конференцию в Мюнхене

17 июня 2024, 00:10 | Обновлено 17 июня 2024, 00:15
278
0
ВИДЕО. Ребров и Забарный поделились эмоциями накануне матча c Румынией
Sport.ua. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в преддверии стартового матча Евро-2024 с командой Румынии.

Отвечая на вопрос о состоянии защитника Виталия Миколенко, Сергей Ребров сказал:

«Его травма не заживает через один-два дня, он точно не сыграет завтра. Мы видим, как он работает, и будем надеяться, что он вернется как можно скорее. В нашей команде есть 26 игроков, и мы должны понимать, что кто-нибудь может травмироваться».

Также в мероприятии принял участие защитник сине-желтой команды Илья Забарный.

Матч между командами Румынии и Украины состоится 17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене.

ВИДЕО. Ребров и Забарный поделились эмоциями накануне матча c Румынией

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Виталий Миколенко Илья Забарный видео пресс-конференция
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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