Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро
Украинская команда проиграла со счетом 0:3
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча.
«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей.
Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было и против Румынии. Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», – сказал Ребров.
Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.
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Навіщо ці всі відмовки? Ви програли, і програли по ділу. Ці передачі(без загострення) поперек, назад, просто дістали. Ніякої тактичної думки і коректив по ходу гри. Розпіарений і безтолково футболери і тренер - ні про що...
Особливо для 7 тренерів, 5 масажистів і 4 адміністраторів. Цю бригаду можна скоротити вдвічі. Гірше не буде
Якщо в клювий матч ЧЕ - вийти і попередні передачі катати, або через заднього... ?
В чому логіка? Навіщо витрачати бюджет?
После первого гола ошибались, а после второго полная прострация.
І на кінець- ,напевно,таки Ребров не великий тренер як ми його собі малювали,бо мав би зробити з цих гравців збірну "цукерку", а йому це не вдається.Нажаль.