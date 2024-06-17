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  4. Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:23 | Обновлено 17 июня 2024, 19:42
6621
23

Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро

Украинская команда проиграла со счетом 0:3

17 июня 2024, 19:23 | Обновлено 17 июня 2024, 19:42
6621
23
Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча.

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было и против Румынии. Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», – сказал Ребров.

Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 23
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Vitaliy Shevchenko
Ось ця вода....це найгірше що може бути. Воно собі таляпає, а бабосікі капають, і це головне. Аж хочеться його пер...бати разок.
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+9
Istm
До дупи його пояснення. Нехай просто йде геть.
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+9
Stanislav Matusevych
Та все просто, як апельсин. У румунів є тренер, тому є й команда. Нічого видатного, але є. В нас немає тренера, тому, зрозуміло, немає й команди. Де заява про відставку, недоробок?
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+7
NikoKam1969
Де гра команди, керманичу ?
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+7
Harun Bakircioğlu
Пришло время для первого иностранного тренера в истории сборной. Всех "сердец" перебрали, нужно как-то двигаться дальше.
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+5
kadaad
Это результат идиотской работы Реброва как тренера во время подготовки к Евро. Вместо наигрывания основного состава, этот л о ш а р а, другого слова и не подберу, выпускал на поле черт знает кого, особенно в игре с поляками. Дворовую сборную Молдовы не обыграл бы даже не знаю кто, наверное и Андорра их бы уделала.
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+4
vbrjkf
Тобто на Румунію готувались не ретельно і не серйозно, типу - вийдем,м'яч покатаєм, покажем які ми красиві і румуни самі собі заб'ють... Ти ж сам кажеш: "...це Євро." Заколисали тебе диванні експерти, заколисали...
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+4
LexХХХ
За рахунок того, що за них вболівав сам Луческу-румунеску...
Навіщо ці всі відмовки? Ви програли, і програли по ділу. Ці передачі(без загострення) поперек, назад, просто дістали. Ніякої тактичної думки і коректив по ходу гри. Розпіарений і безтолково футболери і тренер - ні про що...
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+3
turist86
"Для всіх це було неочікувано".
Особливо для 7 тренерів, 5 масажистів і 4 адміністраторів. Цю бригаду можна скоротити вдвічі. Гірше не буде
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+3
Mac_Gyver
Я сподівався що він скаже, що "перегрузив" команду на тренуваннях. Було б хоч якесь логічне пояснення такої недолугої гри.
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+3
mrhami
динамовское сердце....физрук)
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+2
umnuy2
едим домой-ребров понял что проиграл главному конкуренту....там вон славаки бельгию чпокают....нам с ними играть
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+2
Ukraine
От скажіть мені, навіщо всі ці відбірні матчі, кваліфікації, ліги націй, ...
Якщо в клювий матч ЧЕ - вийти і попередні передачі катати, або через заднього... ?
В чому логіка? Навіщо витрачати бюджет?
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+2
chak98
Ганьба.
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+2
Xvalenok03
У команды нет характера и менталитета победителей.
После первого гола ошибались, а после второго полная прострация.
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+2
Sashko57
Збірну треба комплектувати з гравців УПЛ, тоді і мотивація буде і результат прийде.
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+1
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serhiy
Самовіддачі не було на полі. Гравці не вмирали за збірну України ,а просто грали на розслабоні. І це вже не перший матч.І головне питання-психолог в збірній нарешті буде чи вже є ?!! В очах гравців читається якась втома,невдоволення,ніби грають за збірну через "не хочу". Ні швидкості, ні жорскорсті в відборах. Ніби грають без хребетні і без характерні люди. Можливо за такі ігри треба наказувати гравців , а то матчі проходять ,а нічого не міняється. Дуже нагадує ситуацію з збірною волейболу -хто не хоче грати і не тягне збірну-давати тих людей ,що будуть рвати і метати на полі ,а не бігати підтюпцем в пів сили. Не бачу позитивного настрою гравців. Може їх в збірній бють і мучають. А то матч ще не почався ,а вже з кислими обличчями,ніби самі вже розуміють ,що обісруться. 
 І на кінець- ,напевно,таки Ребров не великий тренер як ми його собі малювали,бо мав би зробити з цих гравців збірну "цукерку", а йому це не вдається.Нажаль.
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+1
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antt
Можливо це було б надто. Але мабуть заміна воротаря в перерві могла змінити гру. А Луніна вже б випустили на тайм до словаків. 
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0
LomUs17
Ни о чём прокомментировал, честно говоря. Хотя до этого считал Реброва разбирающимся специалистом...
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0
Mr.Budd
До чого тут тренер? Їх змінилось вже з десяток,при жодному не було змістовної гри. Якщо пролазили кудись,то ледь-ледь в останній вагон. Футбол-це не наше, наше -це бокс
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-2
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