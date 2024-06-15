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  4. Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Испания
15 июня 2024, 19:53 |
3404
1

Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами

«Сливочные» могут обменять Родриго на Бернарду Силву

15 июня 2024, 19:53 |
3404
1
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанского издания El Nacional, в трансфере бразильского вингера заинтересован чемпион АПЛ «Манчестер Сити». «Горожане» планируют подписать игрока летом и предложат за Родриго 50 миллионов + звездного полузащитника Бернарду Силву. Такое предложение может понравиться «Реалу», ведь «сливочные» заинтересованы в услугах португальского футболиста.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Gargantua
зачем он Сити за такие деньги?
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