Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанского издания El Nacional, в трансфере бразильского вингера заинтересован чемпион АПЛ «Манчестер Сити». «Горожане» планируют подписать игрока летом и предложат за Родриго 50 миллионов + звездного полузащитника Бернарду Силву. Такое предложение может понравиться «Реалу», ведь «сливочные» заинтересованы в услугах португальского футболиста.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.