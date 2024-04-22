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  4. Реал нацелился на суперзвезду Ман Сити, который не забил Лунину пенальти
Испания
22 апреля 2024, 15:13 |
1889
0

Реал нацелился на суперзвезду Ман Сити, который не забил Лунину пенальти

Бернарду Силву может перейти в «Реал»

22 апреля 2024, 15:13 |
1889
0
Реал нацелился на суперзвезду Ман Сити, который не забил Лунину пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Daily Star, в следующее трансферное окно Силву можно будет купить за фиксированную сумму – 50 миллионов евро, чем готов воспользоваться мадридский «Реал». Игроком лично интересуется президент «галактикос» Флорентино Перес, Бернарду может стать заменой Луки Модрича, который, вероятно, покинет «королевский клуб» летом.

В этом сезоне Силва провел за «Манчестер Сити» 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «ПСЖ» и «Барселона».

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Дмитро Олійник Источник: Daily Star
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