Реал нацелился на суперзвезду Ман Сити, который не забил Лунину пенальти
Бернарду Силву может перейти в «Реал»
Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации Daily Star, в следующее трансферное окно Силву можно будет купить за фиксированную сумму – 50 миллионов евро, чем готов воспользоваться мадридский «Реал». Игроком лично интересуется президент «галактикос» Флорентино Перес, Бернарду может стать заменой Луки Модрича, который, вероятно, покинет «королевский клуб» летом.
В этом сезоне Силва провел за «Манчестер Сити» 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «ПСЖ» и «Барселона».
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