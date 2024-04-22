Реал нацелился на суперзвезду Ман Сити, который не забил Лунину пенальти

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Daily Star, в следующее трансферное окно Силву можно будет купить за фиксированную сумму – 50 миллионов евро, чем готов воспользоваться мадридский «Реал». Игроком лично интересуется президент «галактикос» Флорентино Перес, Бернарду может стать заменой Луки Модрича, который, вероятно, покинет «королевский клуб» летом.

В этом сезоне Силва провел за «Манчестер Сити» 42 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «ПСЖ» и «Барселона».