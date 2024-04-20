ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов еще одного топ-клуба. Вслед за каталонской «Барселоной» заполучить 29-летнего футболиста попытается французский ПСЖ.

Как сообщает AS, португалец рассматривал «Барселону» как вариант номер один. Силва, чей контракт истекает летом 2026 года, намерен покинуть «Манчестер Сити».

Теперь же на горизонте появился ПСЖ, который уже пытался заполучить полузащитника в прошлом году. В контракте Бернарду Силвы прописана сумма отступных в размере 50 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 41 матче, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.