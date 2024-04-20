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Испания
20 апреля 2024, 08:59 |
488
0

ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити

В контракте Бернарду Силвы прописана сумма отступных в размере 50 млн евро

20 апреля 2024, 08:59 |
488
0
ПСЖ поборется с Барселоной за звезду Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов еще одного топ-клуба. Вслед за каталонской «Барселоной» заполучить 29-летнего футболиста попытается французский ПСЖ.

Как сообщает AS, португалец рассматривал «Барселону» как вариант номер один. Силва, чей контракт истекает летом 2026 года, намерен покинуть «Манчестер Сити».

Теперь же на горизонте появился ПСЖ, который уже пытался заполучить полузащитника в прошлом году. В контракте Бернарду Силвы прописана сумма отступных в размере 50 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 41 матче, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Бернарду Силва Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Барселона трансферы Ла Лиги ПСЖ трансферы Лиги 1
Юрій Вишневський Источник: AS
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