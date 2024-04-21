Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что творилось у него в голове, когда он пробил по центру с одиннадцатиметровой отметки, а вратарь «Реала» Андрей Лунин с легкостью парировал удар в послематчевой серии пенальти четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:1, 3:4 по пенальти)

«В принципе, у меня было два варианта. У меня в голове был один из ударов в угол, не буду говорить в какой, и по центру. Я ждал, хотел быть вторым или третьим пробивающим, чтобы посмотреть на реакцию кипера в первом или первых двух ударах.

И он сдвинулся раньше, поэтому я и подумал, что ударить по центру будет хорошей идеей, потому что в моменты давления киперы в 99% случаев прыгают в угол. Но он решил остаться на месте. Это была честная игра для Лунина. Это то, что есть», – сказал португалец.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)