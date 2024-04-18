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  4. Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 05:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 06:24
9637
0

Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы

Андрей дважды отразил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в Лиге чемпионов

18 апреля 2024, 05:51 | Обновлено 18 апреля 2024, 06:24
9637
0
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва и Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити»: от Бернарду Силва и Матео Ковачича.

Португалец пробил по центру ворот. Лунин остался на месте и уверенно зафиксировал мяч. Что касается удара Ковачича, то Андрей прыгнул в правый угол ворот, куда и пробил Матео.

После завершения встречи Лунин рассказал, как ему удалось переиграть футболистов английского коллектива:

«Я истощен. Матч? Мы победили в серии пенальти. Знал, куда будет бить Ковачич.

Конечно, мы тренировали пенальти. Модрич помог мне советами.

Перед пенальти мы подготовили то, что, по нашему мнению, будут делать игроки Сити, и мы знали, что найдется тот, кто попытается пробить по центру. Мы решили рискнуть, и, к счастью, я выбрал правильного парня – Бернарду Силва. Пошел на такой риск и встал», – сказал Лунин.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Бернарду Силва Матео Ковачич Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов серия пенальти
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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