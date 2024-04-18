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  4. ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 02:30 |
2354
1

ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»

Андрей прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

18 апреля 2024, 02:30 |
2354
1
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который отразил два удара игроков «горожан» в серии пенальти, прокомментировал успех «сливочных»:

«Самый трудный опыт, который вам предстоит пережить, – это такой матч Лиги чемпионов на выезде с Сити. Ты знаешь, что тебе придется страдать.

Я должен сказать спасибо своим товарищам по команде за то, как усердно они работали передо мной. Бывают матчи, в которых ты не можешь владеть мячом и доказывать, что вы – лучшая команда. Ты точно знаешь, что тебе придется страдать. Должен сказать, что я не мог бегать пять минут, как мои партнеры по команде, не говоря уже о 120 минутах», – сказал Лунин.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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inoj
А що це за відеоогляд? Де два взятих пенальті Луніним?
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