ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который отразил два удара игроков «горожан» в серии пенальти, прокомментировал успех «сливочных»:

«Самый трудный опыт, который вам предстоит пережить, – это такой матч Лиги чемпионов на выезде с Сити. Ты знаешь, что тебе придется страдать.

Я должен сказать спасибо своим товарищам по команде за то, как усердно они работали передо мной. Бывают матчи, в которых ты не можешь владеть мячом и доказывать, что вы – лучшая команда. Ты точно знаешь, что тебе придется страдать. Должен сказать, что я не мог бегать пять минут, как мои партнеры по команде, не говоря уже о 120 минутах», – сказал Лунин.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)