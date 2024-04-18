Лунин оценил матч с Ман Сити в ЛЧ, в котором он выиграл серию пенальти

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, отразивший два удара в серии пенальти, поделился эмоциями после матча.

«Я устал. Для меня это первая подобная игра в моей карьере, 120 минут. Много страданий, но большое спасибо команде, которая страдала и боролась, и мы вышли в полуфинал.

Иногда бывают игры, в которых приходится страдать, не всегда можно играть с мячом, быть лучшим на поле. Но сегодня для меня это большой опыт. Команда приложила огромные усилия.

Лучший игрок матча? Это вся наша команда. Я говорю обо всех наших футболистах, мне сегодня очень помогли мои одноклубники и тренер», – сказал Лунин.