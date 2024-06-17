ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку
На старте поединка отличился Иван Шранц
17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 7-й минуте словаки неожиданно вышли вперед. Отличился Иван Шранц. Изначально мяч был у бельгийцев, однако Жереми Доку ошибся и Словакия сумела реализовать момент.
❗️ ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Реброва начала выступления на Евро-2024 с худшего сценария
Центрбек украинской команды кратко высказался о матче