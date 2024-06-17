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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:20 | Обновлено 17 июня 2024, 19:22
2907
0

ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку

На старте поединка отличился Иван Шранц

17 июня 2024, 19:20 | Обновлено 17 июня 2024, 19:22
2907
0
ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 7-й минуте словаки неожиданно вышли вперед. Отличился Иван Шранц. Изначально мяч был у бельгийцев, однако Жереми Доку ошибся и Словакия сумела реализовать момент.

❗️ ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку

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Жереми Доку Иван Шранц видео голов и обзор сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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