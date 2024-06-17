17 июня проходит матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Поединок проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 7-й минуте словаки неожиданно вышли вперед. Отличился Иван Шранц. Изначально мяч был у бельгийцев, однако Жереми Доку ошибся и Словакия сумела реализовать момент.

❗️ ВИДЕО. Словакия шокировала Бельгию на 7-й минуте после ошибки Доку