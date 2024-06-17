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  4. Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Англия
17 июня 2024, 02:22 |
637
0

Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?

Украинцем заинтересовались два клуба АПЛ

17 июня 2024, 02:22 |
637
0
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, к украинскому вратарю проявляет интерес лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Отмечается, что Лунин рассматривает вариант с продолжением карьеры в АПЛ. «Арсенал» и «Ньюкасл» предлагают «Реалу» за трансфер Лунина 25 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Арсенал Лондон Ньюкасл трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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