Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Украинцем заинтересовались два клуба АПЛ
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Fichajes, к украинскому вратарю проявляет интерес лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Отмечается, что Лунин рассматривает вариант с продолжением карьеры в АПЛ. «Арсенал» и «Ньюкасл» предлагают «Реалу» за трансфер Лунина 25 миллионов евро.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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