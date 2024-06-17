Чемпионат Европы17 июня 2024, 20:02 |
1648
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ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
Центрбек украинской команды кратко высказался о матче
17 июня 2024, 20:02 |
1648
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17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Защитник сборной Украины Илья Забарный коротко прокомментировал результат матча английским журналистам.
«Дерьмо иногда случается», – сказал Забарный.
Ранее Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией
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Комментарии 5
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Лайно іноді трапляється, але щоб 11 купок в одному місці, це вже перебор!!!
Дійсно, шо ви ото всі завелись? - лайно ж трапляється.. тільки у вас воно трапляється регулярно, валідольні ви наші, безхарактерні і безяйцеві.
Дно пробили сьогодні
Дерьмо это ваша позорная сборная
Дерьмо это вы
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