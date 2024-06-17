17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

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Защитник сборной Украины Илья Забарный коротко прокомментировал результат матча английским журналистам.

«Дерьмо иногда случается», – сказал Забарный.

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