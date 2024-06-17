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  4. ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:02 |
1648
5

ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»

Центрбек украинской команды кратко высказался о матче

17 июня 2024, 20:02 |
1648
5
ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Илья Забарный коротко прокомментировал результат матча английским журналистам.

«Дерьмо иногда случается», – сказал Забарный.

Ранее Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 5
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василь бруховський
Лайно іноді трапляється, але щоб 11 купок в одному місці, це вже перебор!!!
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+4
oleksan751
Дійсно, шо ви ото всі завелись? - лайно  ж трапляється.. тільки у вас воно трапляється регулярно, валідольні ви наші, безхарактерні і безяйцеві.
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+2
Перець
Дно пробили сьогодні 
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+2
inspekcha85
Дерьмо это ваша позорная сборная
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+1
AK.228
Дерьмо это вы
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0
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