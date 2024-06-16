Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Словакия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Бельгия
17.06.2024 19:00 - : -
Словакия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 23:06 |
275
0

Бельгия – Словакия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июня в 19:00 матч 1-го тура Евро-2024 в группе Е в немецком Штутгарте

16 июня 2024, 23:06 |
275
0
Бельгия – Словакия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бельгийцы в июне перед Евро победили Черногорию (2:0) и обыграли Люксембург (3:0).

А словаки провели спарринги с Сан-Марино (4:0) и Уэльсом (4:0).

В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

Бельгия – Словакия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Мюнхене
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
ВИДЕО. Ребров и Забарный поделились эмоциями накануне матча c Румынией
сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу смотреть онлайн Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Футбол | 16 июня 2024, 00:49 1
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В

Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16.06.2024, 21:30
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания
Футбол | 16.06.2024, 22:01
ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания
ФОТО. На Евро-2024 зафиксировали первую ничью. Как играли Словения и Дания
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Бокс | 16.06.2024, 17:32
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
16.06.2024, 05:49
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 6
Футбол
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
15.06.2024, 12:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем