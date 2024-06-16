В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Бельгийцы в июне перед Евро победили Черногорию (2:0) и обыграли Люксембург (3:0).

А словаки провели спарринги с Сан-Марино (4:0) и Уэльсом (4:0).

В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

Бельгия – Словакия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне