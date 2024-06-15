ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней

Клуб «Ингулец» объявил о назначении главным тренером Василия Кобина. Контракт с наставником рассчитан на три сезона.

6 июня клуб уже объявлял, что новым тренером после ухода Владислава Лупашко стал Желько Любенович, но затем оказалось, что «Ингулец» поспешил и наставник остался в «Минае».

Кобин, который ранее работал в «Минае» и «Металлисте», возвращается в УПЛ.

По итогам минувшего сезона «Ингулец» вышел в элитный дивизион, а президент Александр Поворознюк поставил задачу остаться в УПЛ без переходных матчей.