ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
Кобин стал наставником новичка УПЛ
Клуб «Ингулец» объявил о назначении главным тренером Василия Кобина. Контракт с наставником рассчитан на три сезона.
6 июня клуб уже объявлял, что новым тренером после ухода Владислава Лупашко стал Желько Любенович, но затем оказалось, что «Ингулец» поспешил и наставник остался в «Минае».
Кобин, который ранее работал в «Минае» и «Металлисте», возвращается в УПЛ.
По итогам минувшего сезона «Ингулец» вышел в элитный дивизион, а президент Александр Поворознюк поставил задачу остаться в УПЛ без переходных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
Михаил является самым популярных среди фанов игроком сборной Украины
Інгулець, велкам ту перша ліга