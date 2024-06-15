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  4. ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 18:06 | Обновлено 15 июня 2024, 18:18
5067
7

ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней

Кобин стал наставником новичка УПЛ

15 июня 2024, 18:06 | Обновлено 15 июня 2024, 18:18
5067
7
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ФК Минай. Василий Кобин

Клуб «Ингулец» объявил о назначении главным тренером Василия Кобина. Контракт с наставником рассчитан на три сезона.

6 июня клуб уже объявлял, что новым тренером после ухода Владислава Лупашко стал Желько Любенович, но затем оказалось, что «Ингулец» поспешил и наставник остался в «Минае».

Кобин, который ранее работал в «Минае» и «Металлисте», возвращается в УПЛ.

По итогам минувшего сезона «Ингулец» вышел в элитный дивизион, а президент Александр Поворознюк поставил задачу остаться в УПЛ без переходных матчей.

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Ингулец Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Ингулец
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Муґунот Уух
Хто????
Інгулець, велкам ту перша ліга
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
С-стабільність у "коробки передач".
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+2
Перець
А ще 9 днів пройде і буде 3 тренер
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+2
ZANREGENT1993
Когда там финал ЛЧ Ман Сити - Ингулец?
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+1
zzg77
Шаран получше будет!
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+1
Falko
Я ждав цього ))
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0
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