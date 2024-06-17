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  4. Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:47 |
3814
11

Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией

Украинская команда неудачно стартовала на Евро-2024

17 июня 2024, 19:47 |
3814
11
Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что будет говорить игрокам сборной Украины после поражения в матче 1-го тура Евро-2024 от Румынии (0:3).

– Что нужно сказать футболистам сборной?

– Они должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.

Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой получился результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой.

Ранее Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 11
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maxim7777nikonov
Лучше собрать все это стадо и послать в окопы. Стыд и позор!!!
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+4
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Ukraine
Навіщо тренер, якщо гавці самі повині приходити в себе і на щось налаштовуватись?
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+1
turist86
Ех, немає на них в роздягальні Кварцяного 
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+1
LexХХХ
Там не казати а пестити кожного треба. Як колись Фергюссон бутсою Бекхема) Тільки хай почне з себе)
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+1
AK.228
Конченое существо 
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0
Деда Крутой
Не наиграно, как начать атаку, не говоря о контратаке, на своей половине и пасы поперек поля, дальше не знают, что делать, так причем здесь игроки, пан Ребров.
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0
Xvalenok03
Боюсь это не поможет им настроиться на следующую игру.
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0
Elson
Мудрик звездит. И, сука , не отдает пасы. Судаков себя продает, Суркис продает Шапаренко,, Миколенко(матвиенко)... или кто?  у нас вено привозит? Зинченко - ты где? К Лунину не  притензий. Только к обороне. Они пиздюки..А , вообще, все- пижоны . Вышли побеждать- получили хук и и скисли. Слабаки..Надеюсь- разберуться.
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0
2112
Як би не влетіли ще більше?  "Самі себе"- ПІДУТЬ НА РЕКОРД?
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0
Умник
Бля не прикрипляйте ЗСУ у котрых сука не за что порой форму купить к себе миллионерам.
Зае...ли честно.
Или закрой рот и чисто про футбол.
Или имей уважение к сопернику признай поражение.
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-1
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