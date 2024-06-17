Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией
Украинская команда неудачно стартовала на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что будет говорить игрокам сборной Украины после поражения в матче 1-го тура Евро-2024 от Румынии (0:3).
– Что нужно сказать футболистам сборной?
– Они должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.
Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой получился результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой.
Ранее Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро.
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Зае...ли честно.
Или закрой рот и чисто про футбол.
Или имей уважение к сопернику признай поражение.