Ребров признался, что будет говорить игрокам сборной после матча с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что будет говорить игрокам сборной Украины после поражения в матче 1-го тура Евро-2024 от Румынии (0:3).

– Что нужно сказать футболистам сборной?

– Они должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.

Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой получился результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой.

Ранее Ребров объяснил, за счет чего сборная Румынии разгромила Украину на Евро.