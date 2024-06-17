Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРЕМЧУК: «Оправданий нет. Мы не показали свою игру, не выполнили указания»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:41 | Обновлено 17 июня 2024, 19:45
480
2

ЯРЕМЧУК: «Оправданий нет. Мы не показали свою игру, не выполнили указания»

Форвард сборной Украины прокомментировал матч Евро-2024 с Бельгией

17 июня 2024, 19:41 | Обновлено 17 июня 2024, 19:45
480
2
ЯРЕМЧУК: «Оправданий нет. Мы не показали свою игру, не выполнили указания»
УЕФА. Роман Яремчук

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал игру так:

«Оправданий никаких нет. Мы сегодня не показали свою игру и не выполнили указания тренера. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно поговорить в раздевалке и двигаться дальше.

После такого матча очень сложно что-либо говорить. Я тоже не хочу на эмоциях говорить что-то лишнее. Мы сегодня проиграли. Румыны победили – поздравляю их с победой.

Будем готовиться к следующим матчам, где мы должны показать себя с лучшей стороны. Нам нужно собраться вместе и сделать правильные выводы».

По теме:
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»
ФОТО. А если бы не трогал? Гол Лукаку в ворота Словакии на Евро отменили
Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины на Евро
сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Роман Яремчук
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17 июня 2024, 14:05 61
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Противостояние с андердогом

Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Футбол | 17 июня 2024, 20:00 44
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о провале сборной Украины в стартовом матче Евро-2024

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 17.06.2024, 00:26
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17.06.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
Футбол | 17.06.2024, 20:02
ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
ЗАБАРНЫЙ – о матче с Румынией: «Дерьмо иногда случается»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
А де вибачення? 
Ответить
+1
dadaali117788
А ЩО ВАМ ПЛЯТЬ ЗАВАЖАЛО??? НУ КРІМ РУМИНІВ??? МЯЧ НЕ ТАКИЙ?? ПОЛЕ НЕ  ТАКЕ?? ЩО ПЛЯТЬ ЗАВАЖАЄ ВИКЛАДАТИСЯ НА 100% І ВИКОНУВАТИ ВКАЗІВКИ ТРЕНЕРА???
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем