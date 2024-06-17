ЯРЕМЧУК: «Оправданий нет. Мы не показали свою игру, не выполнили указания»
Форвард сборной Украины прокомментировал матч Евро-2024 с Бельгией
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал игру так:
«Оправданий никаких нет. Мы сегодня не показали свою игру и не выполнили указания тренера. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно поговорить в раздевалке и двигаться дальше.
После такого матча очень сложно что-либо говорить. Я тоже не хочу на эмоциях говорить что-то лишнее. Мы сегодня проиграли. Румыны победили – поздравляю их с победой.
Будем готовиться к следующим матчам, где мы должны показать себя с лучшей стороны. Нам нужно собраться вместе и сделать правильные выводы».
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