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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:10 | Обновлено 17 июня 2024, 19:28
470
0

ИОРДАНЕСКУ: «Это была фантастическая игра. У этой команды большое сердце»

Главный тренер Румынии прокомментировал матч Евро-2024 против Украины

17 июня 2024, 19:10 | Обновлено 17 июня 2024, 19:28
470
0
ИОРДАНЕСКУ: «Это была фантастическая игра. У этой команды большое сердце»
УЕФА. Эдвард Йорданеску

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску прокомментировал игру так:

«Я хотел бы поблагодарить каждого румына во всем мире. Я знаю, что они были с нами сегодня. Это была фантастическая игра моей команды. Если у вас есть какие-либо сомнения, я думаю, вы можете мне поверить. У нас есть отличная команда. Поздравляю ребят. Это просто невероятно.

С тех пор, как я присоединился к сборной, у меня бывали трудные моменты. Это не всегда было легко. У нас были и другие большие турниры. У нас были золотые поколения с топ-выступлениями, но это поколение вложило душу. Эта команда вложила все свои усилия. Такого большого сердца, как у этой команды, ни у кого еще не было.

Поддержка семьи? Это эмоции, которые очень сложно выразить словами. Моя семья прожила каждое мгновение вместе с нами. Мне пришлось отправить четыре машины, чтобы забрать их, поэтому я должен поблагодарить их за то, что они приехали и были с нами. Моя семья для меня значит все. Даже если бы я не был тренером, я и моя семья, вероятно, были бы здесь сегодня».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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