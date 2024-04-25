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  4. Источник: Игроки Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 20:28 |
1142
9

Источник: Игроки Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем

Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве

25 апреля 2024, 20:28 |
1142
9
Источник: Игроки Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
ФК Шахтер

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что матчи 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» и 27-го тура «Шахтер» – «Черноморец» состоятся в Киеве на стадионе «Арена Левый берег». Встречи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.

По информации Динамо Киев Inside, инициатором переноса домашнего матча для «Черноморца» был именно «Шахтер», а главная причина – отказ бразильских легионеров «горняков» ехать в Одессу, которая страдает от обстрелов рашистов.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 58 очков, а «Черноморец» занимает девятую строчку, набрав 29 очков.

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 10
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AK.228
Ааааа…. Джерело - динамо киев инсайд… ок😂😂
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+2
AK.228
Гоу мусорята 😂😂🚀🚀
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+1
George1
А що ті шо живуть в Одесі не ризикують своїм життям і не ходять на роботу ? Це ж донецькі війну привели в Україну так хай з'їздять подивляться що зробив той якого вони благали Путен!Памаги
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0
serhiy
Ну що обосраші ,вилізла правда ? Шкода що Чорноморець не залупився і вам технічну б впаяли. Розказували нам тут казки як вони Чорноморець спасають )))  Я кажу що то гнилий клуб з гнилими власниками і такими ж вболівальниками. 
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0
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sasha_d99
А пишут что Черноморец попросил, ага! 
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0
zhyr
Та що там думати? Технарь Чорноморцю, тій все)))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Чёт не верится. Скорее всего деза дынамки суркисовой. Однако, если Черик не против... Чем одесситы хуже Миная?
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-2
OtsoCity
 динамо Київ Inside, це лайно суркисів 
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-3
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