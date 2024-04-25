Источник: Игроки Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что матчи 12-тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» и 27-го тура «Шахтер» – «Черноморец» состоятся в Киеве на стадионе «Арена Левый берег». Встречи будут сыграны 1 и 5 мая соответственно, в 13:00 и 18:00.
По информации Динамо Киев Inside, инициатором переноса домашнего матча для «Черноморца» был именно «Шахтер», а главная причина – отказ бразильских легионеров «горняков» ехать в Одессу, которая страдает от обстрелов рашистов.
«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея в активе 58 очков, а «Черноморец» занимает девятую строчку, набрав 29 очков.
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