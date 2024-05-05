Александр БАБИЧ: «Готов вернуться в Украины»
Тренер «Пирина» хочет снова поработать в УПЛ
Главный тренер болгарского «Пирина» Александр Бабич рассказал о том, готов ли вернуться работать в Украину:
– Вы вообще планируете возвращение в УПЛ в ближайшее время?
– Почему нет? Конечно, планирую.
– Если, например, завтра будет приглашение из УПЛ?
– Если так, то не смогу, конечно. У меня еще чемпионат продолжается, но варианты из Украины я готов рассматривать, и никаких проблем здесь нет. Нужно понимать уровень амбиций клуба, задачи и все остальное.
– Вот сейчас, например, «Колос» и «Полесье», как уверяют инсайдеры, находятся в поиске тренера.
– У них же есть исполняющий обязанности тренера. На меня, по крайней мере, никто из этих клубов не выходил.
– Если бы позвали, согласились бы?
– Когда поступит предложение из Украины, то я готов рассматривать и обсуждать. Если будет стоящее предложение, то я, конечно, готов вернуться.
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