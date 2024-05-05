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  4. Александр БАБИЧ: «Готов вернуться в Украины»
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 13:18 |
606
0

Александр БАБИЧ: «Готов вернуться в Украины»

Тренер «Пирина» хочет снова поработать в УПЛ

05 мая 2024, 13:18 |
606
0
Александр БАБИЧ: «Готов вернуться в Украины»
Динамо Киев от Шурика. Александр Бабич

Главный тренер болгарского «Пирина» Александр Бабич рассказал о том, готов ли вернуться работать в Украину:

– Вы вообще планируете возвращение в УПЛ в ближайшее время?
– Почему нет? Конечно, планирую.

– Если, например, завтра будет приглашение из УПЛ?
– Если так, то не смогу, конечно. У меня еще чемпионат продолжается, но варианты из Украины я готов рассматривать, и никаких проблем здесь нет. Нужно понимать уровень амбиций клуба, задачи и все остальное.

– Вот сейчас, например, «Колос» и «Полесье», как уверяют инсайдеры, находятся в поиске тренера.
– У них же есть исполняющий обязанности тренера. На меня, по крайней мере, никто из этих клубов не выходил.

– Если бы позвали, согласились бы?
– Когда поступит предложение из Украины, то я готов рассматривать и обсуждать. Если будет стоящее предложение, то я, конечно, готов вернуться.

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Александр Бабич Пирин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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