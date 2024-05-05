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  4. Цыганков оценил победу над Барсой, которая стала исторической для Жироны
Испания
05 мая 2024, 13:53 |
1287
0

Цыганков оценил победу над Барсой, которая стала исторической для Жироны

Каталонский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

05 мая 2024, 13:53 |
1287
0
Цыганков оценил победу над Барсой, которая стала исторической для Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Хавбек Виктор Цыганков вышел в старте «Жироны» и провел на поле 65 минут. После матча Цыганков оценил победу над «Барселоной», которая позволила жиронцам впервые в истории гарантировать место в Лиге чемпионов.

«Исторический сезон для этого фантастического клуба», – написал Виктор в социальной сети Инстаграм.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 30 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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