Цыганков оценил победу над Барсой, которая стала исторической для Жироны
Каталонский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Хавбек Виктор Цыганков вышел в старте «Жироны» и провел на поле 65 минут. После матча Цыганков оценил победу над «Барселоной», которая позволила жиронцам впервые в истории гарантировать место в Лиге чемпионов.
«Исторический сезон для этого фантастического клуба», – написал Виктор в социальной сети Инстаграм.
В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 30 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» обыграла «сине-гранатовых» 4:2 и впервые в истории вышла в Лигу чемпионов!
Артем отличился в очном матче команд на 4-й минуте поединка