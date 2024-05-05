Цыганков оценил победу над Барсой, которая стала исторической для Жироны

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Хавбек Виктор Цыганков вышел в старте «Жироны» и провел на поле 65 минут. После матча Цыганков оценил победу над «Барселоной», которая позволила жиронцам впервые в истории гарантировать место в Лиге чемпионов.

«Исторический сезон для этого фантастического клуба», – написал Виктор в социальной сети Инстаграм.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 30 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.